2019-07-29T17:48:39+03:00
Общество

"Вон отсюда!": депутат нецензурно потребовал выгнать православных из Северной Осетии

За это ему грозит 15 суток ареста
Антон ШАПОВАЛОВ
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Депутат нецензурно потребовал выгнать православных из Северной ОсетииДепутат нецензурно потребовал выгнать православных из Северной Осетии
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Депутата молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева уличили в разжигании межконфессиональной розни. В социальной сети «Фейсбук» чиновник оставил провокационный призыв под сообщением о том, что в республике прошел крестный ход.

- Вместе с Крестным ходом, вместе со своими иконами, попами, мощами и еще всякой [атрибутикой- ред.] пошли бы вы все вон [синоним - ред.] из Осетии! - написал депутат.

Примечательно, что депутат в молодежном парламенте отвечал за межконфессиональные вопросы. Сразу после заявления его из рядов исключили. Слова Габараева в МВД подвергли лингвистической экспертизе, после которой возбудили административное дело. Теперь по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» ему грозит до 15 суток ареста или до 20 тысяч рублей штрафа.

Высказывания Габараева побудили представителей православной общественности Северной Осетии написать открытое письмо, адресованное епископу Владикавказскому и Аланскому Леониду.

- Регулярные оскорбления в адрес православных в осетинском сегменте интернета не являются новостью. Атака на духовенство и верующих идет по возрастающей все последние годы, - утверждают авторы.

Депутат Габараев матом крестный ход православных жителей Северной Осетии

Депутат Габараев матом крестный ход православных жителей Северной Осетии

По их мнению, христианство пытаются притеснять представители традиционной осетинской религии. Они выступают в СМИ с заявлениями в отношении православных и кощунственно относятся к их святыням. Это же подтвердил архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид, который пообещал отреагировать на ситуацию «жестко».

- В отношении депутата Романа Габараева Владикавказская епархия не собирается предпринимать никаких действий. Оценку его высказываниям должно дать государство в лице органов правопорядка, - пояснил «КП» отец Леонид. - Мною было направлено письмо в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с предложением дать ответы на поставленные православными жителями Осетии вопросы. Битаров встретился с представителями ряда религий и общественных организаций республики. Участники совещания единодушно осудили и объявили провокацией «якобы анонимное» обращение православной общественности.

Архиепископ верит в правоту письма верующих и считает, что за ним стоят реальные люди. Это подтверждают сотни подписей, которые есть на руках у владыки.

- Православные Осетии не призывают к какой-либо конфронтации. Необходимо признать существующие проблемы и начать их решать, - говорит владыка.

Пресс-секретарь главы русской православной церкви отец Александр сообщил «Комсомольской правде», что в РПЦ «разбираются в ситуации».

Религиовед Роман Лункин - о конфликте православных и язычников в Северной Осетии

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Роман Лункин считает, что спор между православными и представителями традиционных осетинских верований идет давно.

- Одно из главных обострений конфликта было еще в 2015 году. Причиной стало противостояние между православной епархией и частью осетинского национального движения, которое выступает за возрождение своей религии. Это своего рода осетинское язычество, - прокомментировал «КП» Лункин.

Ученый также отметил, что противостояние идет вокруг двух объектов — священных рощ и древних святилищ. Первому месту язычники хотят придать особый статус, чтобы его охраняло государство и там соблюдались правила осетинского язычества. На месте древнего святилища - другого проблемного участка - в XIX веке построили православный храм.

- Язычники считают, что это языческое святилище, а православные — что это должно быть православным храмом. Были случаи, когда осетинские язычники срывали иконы и выбрасывали их. Они утверждают, что православная атрибутика в святилищах оскорбляет их веру.

Лункин замечает, что осетинское язычество несколько отличается от славянского. Если староверы появились в 90-е годы как «новое увлечение», то у осетин на тот момент связь с язычеством ещё не была потеряна.

- Осетины до вхождения в состав Российской Империи, до начала XIX века, исповедовали некую смесь от язычества и христианства с большим акцентом на почитание святилищ и священных рощ. Православная миссия возникла только с вступлением осетин в состав империи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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