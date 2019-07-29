"Вон отсюда!": депутат нецензурно потребовал выгнать православных из Северной Осетии

Депутата молодежного парламента Северной Осетии Романа Габараева уличили в разжигании межконфессиональной розни. В социальной сети «Фейсбук» чиновник оставил провокационный призыв под сообщением о том, что в республике прошел крестный ход.

- Вместе с Крестным ходом, вместе со своими иконами, попами, мощами и еще всякой [атрибутикой- ред.] пошли бы вы все вон [синоним - ред.] из Осетии! - написал депутат.

Примечательно, что депутат в молодежном парламенте отвечал за межконфессиональные вопросы. Сразу после заявления его из рядов исключили. Слова Габараева в МВД подвергли лингвистической экспертизе, после которой возбудили административное дело. Теперь по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» ему грозит до 15 суток ареста или до 20 тысяч рублей штрафа.

Высказывания Габараева побудили представителей православной общественности Северной Осетии написать открытое письмо, адресованное епископу Владикавказскому и Аланскому Леониду.

- Регулярные оскорбления в адрес православных в осетинском сегменте интернета не являются новостью. Атака на духовенство и верующих идет по возрастающей все последние годы, - утверждают авторы.

Депутат Габараев матом крестный ход православных жителей Северной Осетии

По их мнению, христианство пытаются притеснять представители традиционной осетинской религии. Они выступают в СМИ с заявлениями в отношении православных и кощунственно относятся к их святыням. Это же подтвердил архиепископ Аланский и Владикавказский Леонид, который пообещал отреагировать на ситуацию «жестко».

- В отношении депутата Романа Габараева Владикавказская епархия не собирается предпринимать никаких действий. Оценку его высказываниям должно дать государство в лице органов правопорядка, - пояснил «КП» отец Леонид. - Мною было направлено письмо в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с предложением дать ответы на поставленные православными жителями Осетии вопросы. Битаров встретился с представителями ряда религий и общественных организаций республики. Участники совещания единодушно осудили и объявили провокацией «якобы анонимное» обращение православной общественности.

Архиепископ верит в правоту письма верующих и считает, что за ним стоят реальные люди. Это подтверждают сотни подписей, которые есть на руках у владыки.

- Православные Осетии не призывают к какой-либо конфронтации. Необходимо признать существующие проблемы и начать их решать, - говорит владыка.

Пресс-секретарь главы русской православной церкви отец Александр сообщил «Комсомольской правде», что в РПЦ «разбираются в ситуации».

Религиовед Роман Лункин - о конфликте православных и язычников в Северной Осетии 00:00 00:00

Роман Лункин считает, что спор между православными и представителями традиционных осетинских верований идет давно.

- Одно из главных обострений конфликта было еще в 2015 году. Причиной стало противостояние между православной епархией и частью осетинского национального движения, которое выступает за возрождение своей религии. Это своего рода осетинское язычество, - прокомментировал «КП» Лункин.

Ученый также отметил, что противостояние идет вокруг двух объектов — священных рощ и древних святилищ. Первому месту язычники хотят придать особый статус, чтобы его охраняло государство и там соблюдались правила осетинского язычества. На месте древнего святилища - другого проблемного участка - в XIX веке построили православный храм.

- Язычники считают, что это языческое святилище, а православные — что это должно быть православным храмом. Были случаи, когда осетинские язычники срывали иконы и выбрасывали их. Они утверждают, что православная атрибутика в святилищах оскорбляет их веру.

Лункин замечает, что осетинское язычество несколько отличается от славянского. Если староверы появились в 90-е годы как «новое увлечение», то у осетин на тот момент связь с язычеством ещё не была потеряна.

- Осетины до вхождения в состав Российской Империи, до начала XIX века, исповедовали некую смесь от язычества и христианства с большим акцентом на почитание святилищ и священных рощ. Православная миссия возникла только с вступлением осетин в состав империи.