Осквернил святыню, щелкнув селфи: в Северной Осетии завели уголовное дело на 18-летнего хипстера

Скандал со снимком от горе-туриста из некрополя в Северной Осетии подвергли правовой оценке, и теперь кроме угроз от местных хипстеру из Пятигорска прилетело реальное уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В Дарагвасе гость со Ставрополья щелкнул селфи с вынесенным из склепа черепом в руке. Потом извинился. Но за глупость придется ответить по закону.

- Ошибся по незнанию, - прокомментировала врио начальника ОИОС МВД по РСО-Алания, подполковник полиции Зарина Кочиева. - Ранее таких дел не заводили. Случай с 18-летним туристом из Пятигорска стал первым.

Наказание утверждает суд, но можем отметить, что по статье 244 УК РФ юноше грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года или даже арест до 3 месяцев.

Прощение у жителей республики парень попросил в том числе из-за угроз. В видеообращении признался, что стал мишенью и реально переживает за жизнь и здоровье:

Турист щелкнул селфи с черепом из святыни и стал мишенью для местных.

Из-за выходки одного главную достопримечательность потом закрыли для всех. Власти и общественники думают, как обезопасить святыню от вандалов и непросвещенных гостей. Пришли пока к выводу: смотреть можно - трогать запрещено. В планах установить больше видеокамер и закрыть всю территорию забором.

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Парень записал видео с извинениями в надежде на прощение [видео]