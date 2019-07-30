«Повар и посудомойка отравили 40 младшеклассников»: работников школы будут судить в Дагестане

В Дагестане завершено расследование резонансного отравления детей в столовой первой школы города Каспийск. Под суд пойдут посудомойка и повар школьной столовой. Благодаря их халатности она превратилась в рассадник кишечной инфекции.

Инцидент датируется 29 сентября 2018 года. Обычный обед в школьной столовой для младших классов (дети от 8 до 12 лет) превратился в кошмар. Через час после еды они повалили к врачу с жалобами на боль в животе. Младшеклассников рвало. На «Скорых» их привезли в больницу, где медики диагностировали пищевое отравление и ту самую злосчастную кишечную инфекцию.

— Следователи исследовали образцы, взятые в школьной столовой. Был проведён ряд экспертиз, по итогам которых было доказано, что грубые нарушения норм СанПиНа стали причиной отравления детей. В отношении повара и посудомойки было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Прокурор посчитал собранные доказательства достаточным и уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Безалаберным работникам грозят штраф до 80 тысяч и обязательные работы на 360 часов. Впрочем, их суд может заменить на год исправительных работ.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Массовое отравление детей в Дагестане: 23 младшеклассника госпитализированы

В Дагестане произошло еще одно массовое отравление детей. Теперь с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы учащиеся средней образовательной школы в Каспийске. Госпитализированы 23 младшеклассника (подробности).