2019-08-02T13:18:02+03:00
Происшествия

«Цемент разъел глаза»: что произошло с пострадавшими в ДТП на Ставрополье

«КП» поговорила с врачом больницы, куда отвезли раненых
Полина ШАПОШНИКОВА
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5 человек погибли в ДТП на Ставрополье5 человек погибли в ДТП на Ставрополье
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- У пострадавших переломы, ушибы, ссадины, множественные сочетанные травмы, ожоги глаз. Сухой цемент попал на слизистые , а это же щелочь, и естественно глаза травмированы, — рассказала «КП» - Ставрополь заместитель главного врача по медицинской части Апанасенковской районной больницы имени Н. И. Пальчикова Бурнусус Ирина Борисовна. Ночью именно в апанасенковскую ЦРБ отвезли всех пострадавших в страшной аварии с автобусом и грузовиком на Ставрополье.

Всего в больницу поступило 20 человек, 5 человек погибли, четверо - в тяжелом состоянии, остальные получили травмы средней и легкой степени тяжести. На данный момент в апанасенковской больнице находится 17 человек. Троих уже увезли в Ставрополь на реанимобилях. Врачи краевого центра займутся самыми тяжелыми пациентами. Несовершеннолетние остались в больнице имени Пальчикова.

- Среди 4 детей погибших, слава богу, нет. У всех ребят травмы легкой степени тяжести — комментирует Ирина Борисовна.

В больнице рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в аварии на Ставрополье

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Как пояснили, в отделении сейчас многолюдно, собрались родственники. Их пускают к тем пациентам, у кого травмы не вызывают опасений за их жизни.

А в реанимации апанасенковской ЦРБ за жизни раненых борются бригады врачей. В том числе, главный врач больницы оперирует вместе с бригадой 1 пострадавшего. Еще двоих готовят к операции. Пока врачи не делают смелых прогнозов.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: 5 погибших, 19 пострадавших

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Напомним, авария произошла в Апанасенковском районе края в 2:30 2 августа. Столкнулись автобус «Сан Лонг», двигавшийся по маршруту «Волгоград- Ставрополь», и грузовик марки «Рено», который перевозил цемент. В автобусе всего находилось 26 человек. Пятеро человек погибли, в том числе оба водителя «Сан Лонг», 20 - пострадали. Как выяснилось, мужчины сменились за час до трагедии. Потому изначальная версия об усталости водителя, как причине ДТП, не подтвердилась.

Владелец автобуса Юрий Барышников сообщал, что транспорт был в хорошем состоянии, застрахован, как и все пассажиры. Раненым и родственникам погибших полагается компенсация.

В автобусе находились и жители Волгоградской области, по поручению губернатора области Андрея Бочарова, специалисты Волгоградского центра медицины катастроф отправились на Ставрополье для помощи пострадавшим.

За тяжелыми пострадавшими, по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, отправлены 4 реанимобиля.

Тем временем идет изучение записи камеры видерегистратора, изъятой из автобуса, полиция выдвинула предположение о вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу движения. 59-летний мужчина за рулем автобуса не сумел сманеврировать. К проверке подключились следователи, прокуратура, Ространспортнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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