2019-08-02T16:20:12+03:00
Общество

«Отказалась переспать»: Дагестанец попал во френдзону и потребовал 150 тысяч компенсации

Оскорблённый мужчина решил вернуть деньги, потраченные на цветы, кафе и кино
Андрей ЗОБОВ
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После отказа мужчина пришёл в ярость и потребовал назад все потраченные на красавицу деньгиПосле отказа мужчина пришёл в ярость и потребовал назад все потраченные на красавицу деньгиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Попавший во френдзону 37-летний дагестанец потребовал от красавицы моральной компенсации за отказ переспать. Он скрупулезно подсчитал все расходы на кино, рестораны и цветы и выставил женщине счёт. За который теперь рискует оказаться за решёткой.

Они были знакомы с детства, росли в одном селе Касумкент. Она — красавица, да и к тому же на пять лет старше его. Он — подросток, который с упоением заглядывался на недоступную, и оттого ещё более желанную девушку. Потом она уехала в столицу, оставив лишь сладостные воспоминания.

В родное село красавица возвращалась нечасто. Гостила у родителей и снова улетала покорять новые вершины. Много лет они не виделись. Но вот, полтора года назад, уже 36-летний мужчина нашёл её страницу в социальных сетях. Не удержался, написал. И...завертелось.

Несмотря на расстояние, они стали встречаться. Ходить, как он думал, на свидания. Общались, ходили в кафе, рестораны. Он из кожи вон лез, чтобы показать, что теперь он её достоин. Тратил деньги с поразительной лёгкостью.

Но прошёл год, а они продолжали лишь «гулять за ручку». Не больше. В какой-то момент мужчина психанул и решил: всё, или ничего. И после очередного романтического вечера предложил ей переспать.

Ответ был ожидаем. «Нас связывает тесная, искренняя дружба, но не более того». Когда дагестанец понял, что угодил во френздону, он был в ярости. Несколько дней обдумывал месть. И потом написал ей с требованием вернуть 148 тысяч рублей — деньги, которые он тратил на рестораны, поездки, кино и подарки. Услышав отказ, стал шантажировать, угрожая распустить по родному селу слухи о распущенности и доступности красавицы.

Но 42-летняя женщина не испугалась, а подала заявление в полицию. Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство». Теперь пылкому романтику может светить до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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