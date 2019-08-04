2019-08-04T14:41:55+03:00
Дом. Семья

"Не продам - пущу на мясо": семью медведей, запертых для развлечения клиентов в кафе, забрал мэр Магаса

Самку, самца и малыша привезли выхаживать в Ингушетию [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Животных хотели продать по 100 тысяч за каждогоЖивотных хотели продать по 100 тысяч за каждого
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За измученными медведями Потапом, Валей и Маней из придорожного кафе "Искра" на трассе "Самара-Ориенбург" взялся заботиться глава ингушского города Магас Беслан Цечоев. Истощенную семью косолапых заметили проезжающие мимо артисты. Голодные и замученные жарой они маялись в клетке без капли воды в миске. Почти 7 лет, как потом выяснилось, зверей держали в роли "заманухи" для посетителей. А теперь хозяин устал о них заботился, и если не продаст за 100 тысяч рублей (за каждого) до осени, то медведей пустит "на мясо и шкуры".

Вольер, где жили медведи

Вольер, где жили медведи

К счастью, разлетевшиеся по сети кадры с обреченными пленниками увидели журналисты, а из СМИ про историю узнал мэр Магаса. И накануне, как отчитался Беслан Цечоев, косолапых забрали его представители и уже привезли выхаживать в Ингушетию.

Семью медведей, запертых в клетке на трассе в Самаре, забрал к себе мэр Магаса.

- Мы постараемся обеспечить им максимальный комфорт. Это, прежде всего, обеспечение профессионального ветеринарного лечения и соответствующего рациона питания, - обещает глава Магаса. - На сегодняшний день это - главное, а потом мы приложим максимум усилий для их возвращения в естественную среду обитания.

Физическое состояние зверей он оценил как "очень плохое". Но Цечоев верит, что "медведи обретут счастливую судьбу", как это произошло с орлом Аланом, который в его рабочем кабинете поправился до полной реабилитации и был потом отпущен на свободу.

- Дорогие друзья, помните: не бывает бессмысленной доброты, каждый душевный порыв делает кого-то счастливее, а нашу жизнь - добрее и совершеннее, - уверен мэр.

Напомним, что это в Ингушетии запретили всем привычный с настоящими животными и птицами цирк. Теперь там собираются показывать цирковые представления с голографическими артистами из мира животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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