Заказавший убийство зампреда Центрального банка даст показания против братьев-миллиардеров из Дагестана

Из-за тюремной решетки против братьев-миллиардеров Магомедовых даст показания финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 году на 19 лет за заказное убийство первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова. Об этом со ссылкой на заявление адвоката Френкеля пишет "РБК", уточняя, что владелец "Суммы" Зиявутдин и его брат экс-сенатор Магомед, якобы причастны к расправе над высокопоставленным банкиром и отмыванию денег. И, по словам бывшего оперативника МВД, осужденный Алексей Френкель знает про Магомедовых из-за работы с финансовыми "дагестанскими потоками".

Алексей Френкель

Защита при этом подчеркивает, что клиент решил заговорить после арестов "ряда участников банковского рынка того периода" и бывшего замначальника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова. Последний, как сообщает издание, был напрямую связан с делом о расправе над Козловым и вел его оперативное сопровождение как представитель "банковского" управления "К" ФСБ.

Сайт kp.ru писал ранее, что Фролова вместе с его коллегой Андреем Васильевым и бывшим руководителем 2-го отдела управления "К" ФСБ Кириллом Черкалиным арестовали в апреле. Следователи считают, что 10 лет силовики курировали российские банки. Только у Черкалина при обысках в квартире нашли 12 миллиардов рублей.

А братьев Магомедовых из Дагестана, напомним, обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Как подсчитали при расследовании, у государства в сумме владелец "Суммы" на пару с братом украли 2,5 млрд рублей. Деньги похитили у Федеральной сетевой компании, а также при строительстве стадиона "Арена Балтика", аэропорта в Калининграде и обустройстве 16 гектаров у Крестовского острова в Санкт-Петербурге.

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