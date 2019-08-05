Хадж-2019 в Дагестане: что делать, если паломнику понадобится помощь

В этом году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников сразу на 5000 мест - до 25,5 тысяч. По уже сложившейся традиции Дагестан на хадж-2019 получил больше всего путевок - 8600. Позже дополнительно было выделено еще около полутора тысяч.

- Из Дагестана в хадж-2019 отправятся более 10 000 человек, из них женщин - почти половина, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в Миннаце РД. - Путевки стоят от $2650 (175 тыс. рублей) за эконом-программу и до $7900 (522 тыс. рублей). Уже в марте была выкуплена половина. По состоянию на последний квартал июля оставалось 600 свободных мест.

Раньше часть поездок оплачивали благотворительные фонды, сейчас же такой возможности они не нашли. Правда, несколько десятков человек все же поедут в паломничество бесплатно - кому-то в частном порядке помогли меценаты, кто-то выиграл в конкурсе на знание ислама.

Часть паломников уже находится в Саудовской Аравии. Другим группам отправление только предстоит. Выезд в долину Мина состоится 9 августа. День Арафата, в который совершается главный обряд хаджа - предстояние перед «ликом Аллаха», выпадает на 10 число. Празник жертвоприношения (Курбан-байрам) начинается с вечера 11 августа.

ВАЖНО!

Несмотря на то, что поездки в хадж из Дагестана проводятся давно, механизм их отлажен, а паломникам перед отправлением проводят инструктаж по обрядам, этикету и особенностям правовой системы Саудовской Аравии, внештатные ситуации все же происходят. Поэтому важно знать, куда обращаться, если во время хаджа-2019 понадобится помощь или родственники не смогут связаться с паломником.

1. Вся информация о дате и месте вылета, имени руководителя группы и другие детали поездки находятся в личном кабинете. Вход в него - через сайт или официальное приложение для Android и iOs туроператора «Марва-тур».

2. На бейджике у каждого паломника расположен QR-код. При сканировании открывается анкета на трех языках - русском, английском и арабском. В ней содержатся сведения о человеке, имена руководителей рейса и группы, с которыми здесь же можно начать whatsapp-чат, название гостиницы с указанием ее местоположения на карте. Т. е., если с паломником что-то случилось, но он не знает языка или ему стало плохо, то помочь ему сможет любой прохожий, просто считав QR-код.

2. На бейджике у каждого паломника расположен QR-код. При сканировании открывается анкета на трех языках - русском, английском и арабском. В ней содержатся сведения о человеке, имена руководителей рейса и группы, с которыми здесь же можно начать whatsapp-чат, название гостиницы с указанием ее местоположения на карте.

2. Официальные офисы «Марва-тур» находятся в Махачкале (ул. Дахадаева, 136 Б, тел.: (8722) 56-66-62), Москве (Смоленский бульвар, 22/14, тел.: (495) 133-82-08) и Казахстане. Единый телефон колл-центра: 8-800-700-37-36.

3. При муфтияте республики Дагестан действует Единый Хадж Центр. Тел.: (8722) 56-86-66; 56-14-40.

4. Если вы отстали от группы или отправились в хадж самостоятельно, свяжитесь с посольством России в Саудовской Аравии (Эр-Рияд, район Рахмания, ул. Аль-Васити, 13, тел. (8-10-966-11) 481-18-75, 481-14-32. Номера для экстренной связи в чрезвычайных ситуациях: (+966-11) 481-18-75, 481-14-32, 549-114-640) или генконсульством в Джидде (район Аль-Андалус, ул. Аль-Андалус, 14, тел. (8-10-966-12) 665-92-12, 665-92-55. Номера для экстренной связи (+966-12) 665-92-55, 665-92-12).

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Курбан-байрам - исламский праздник окончания хаджа. Дата, а также история и традиции праздника - по ссылке.