Утонувшую в Севастополе чемпионку мира по кикбоксингу похоронят в Кабардино-Балкарии

Утонувшую 4 августа в Севастополе чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову похоронят на ее малой родине в Кабардино-Балкарии. Погибшая в 32 года прославленная спортсменка родом из поселка Шалушка в Чегемском районе республики, где сегодня живут ее мама и младший брат. За сборную России Фатима билась 7 лет.

fatya4kaaa Кубок мира. Италия 2018. С результатами .

Многократная обладательница Кубка мира и мастер спорта по кикбоксингу и тайскому боксу она не только блестяще строила профессиональную карьеру, но еще воспитывала 3-летнего сына.

Сыну 3,5 годикаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как рассказал "КП-Северный Кавказ" глава родного поселка Фатимы, знакомый с семьей Жагуповых и курировавший чемпионку при ее становлении, за телом спортсменки в Крым уехала ее мама, которая вернется, скорее всего, завтра - 7 августа. Маленького сына уже привезли домой к близким в Шалушки.

- Она была потрясающей. Со школы ее знаю, заниматься кикбоксингом начала рано. Доморощенная спортсменка стала чемпионом международного уровня! Я всегда по-доброму упрекал пацанят: "Вас опередила девушка", - вспоминает глава Администрации сельского поселения Шалушка Хачим Кунижев, на глазах которого Фатима росла в кикбоксера с большой буквы. - Со спортом завязывать не собиралась. Говорила: "Я еще себя не полностью реализовала".

Утонула чемпионка мира по кикбоксингу из КБР. За телом в Севастополь уехала мать. 3-летний сын спортсменки уже в родном селе.

Отца, как мы узнали, девушка потерла рано. И смерть чемпионки односельчан повергла в шок, но обстоятельства гибели при этом не удивили. Говорят: "Взаимопомощь и "чувство локтя" - это в ее характере".

Организовать похороны Фатимы Жагуповой и поддержать семью обещает руководство района и республики.

Трагедия, напомним, произошла на территории яхт-клуба "Юг", где не дежурят спасатели, и купание запрещено. На следующий день после окончания сборов сборной России по кикбоксингу, 4 августа, несмотря на шторм, 27-летняя вице-чемпионка мира Элина Гисмеева вместе с Жагуповой пошли нырять с пирса. Элина жила у моря в Мурманске, смело прыгнула поэтому первая. Но ее накрыло волной. Фатима бросилась спасать подругу, и сама не выплыла.

Сборы в Крыму проходили с 23 июля по 3 августа. Последнее фото у себя в Instagram Фатима разместила 1 числа текущего месяца с видом на яхту:

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