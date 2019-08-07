2019-08-07T09:52:11+03:00
Происшествия

В Ингушетии ликвидирован боевик

Он планировал совершить теракт [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Спецназ вступил в бой с боевиками.Спецназ вступил в бой с боевиками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ингушском селе Вознесенское подразделения спецназа ФСБ вступили в бой с боевиком. Режим контртеррористической операции был введен в селе в 4.30 утра. Во время проверки информации о проживании в одном из домов на улице Пионерская представителей ячейки запрещенной в России террористической организации ИГИЛ по силовикам был открыт огонь. Завязался бой. Территория была оцеплена, в селе усилили пропускной режим и охрану общественного порядка. Люди из близлежащих к месту проведения спецоперации домов были эвакуированы.

- Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован, - сообщили "КП" в Информационном центре НАК.

При себе у боевика был обнаружен автомат, несколько гранат и самодельная бомба мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте.

- Личность преступника установлена. По данным Оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, вынашивал намерения совершить террористический акт и последующий выезд на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности МТО. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет, - уточнили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ликвидация террориста в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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