2019-08-07T14:21:15+03:00
Общество

"За это стал дворянином": Кадыров обвинил имама Шамиля в уничтожении половины чеченского народа

Глава Чечни заявил, что предводитель горцев привел чеченцев к трагедии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Имам Шамиль и Рамзан Кадыров.Имам Шамиль и Рамзан Кадыров.
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Рамзан Кадыров обвинил имама Шамиля в том, что тот принуждал чеченцев воевать против Российской Империи. Об этом он сообщил в интервью chechnyatoday.com, посвященном 20-летней годовщине ботлихских событий.

В ходе диалога Кадыров заявил, что из-за Шамиля чеченское население уменьшилось вдвое, а количество мужчин упало на 70 процентов.

- С 8 марта 1840 года в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз. Жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода.

Со слов Кадырова, дагестанец сжигал села и заставлял старейшин клясться ему в верности на Коране. Таким образом Шамиль пытался избежать измены в войне против Российской Империи и казнил любого, кто говорил о мире.

Несмотря на радикальность идей и принуждение чеченцев воевать, имам Шамиль «с почетом сдался России», отметил глава республики.

- Три раза встречался с императором и императрицей. […] Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина, - сказал Кадыров.

Действия Шамиля привели к тому, что большую часть Чечни грабили в течение 20 лет, а сам чеченский народ потерял больше половины населения и около 70 процентов мужчин. За это имам и получил дворянство, уверен глава республики.

Также Кадыров проводит параллели между действиями боевиков 20 лет назад и тем, что натворил имам Шамиль.

- Мы уважаем память Шамиля, как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?

ИСТОЧНИК KP.RU

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