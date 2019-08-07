Кадыров не винит чеченцев в нападении на Дагестан в 1999 году

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-07T17:44:54+03:00

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Рамзан Кадыров считает, что винить только чеченцев в нападение на Дагестан в 1999 году нельзя. Впереди всех террористов шли сами жители соседней республики, говорит глава Чечни в интервью chechnyatoday.com.

Как уверяет Кадыров, первым был отряд под руководством одного дагестанского идеолога ваххабизма, следом двигалось другое вооруженное формирование из республики. Эти дивизии состояли преимущественно из жителей Дагестана.

- Все это время мы в Чечне продолжаем осуждать вторжение в Дагестан. В то же время, все 20 лет мы слышим одно и то же! Якобы «чеченские террористы напали на Дагестан». И ни одного слова о том, что первыми шли отряды [...], состоящие исключительно из жителей Дагестана, - сказал Кадыров.

Однако глава Чечни заметил, что все эти террористические действа были авантюрой. Обыкновенные дагестанцы встали на защиту границы, когда к ним подошли отряды ваххабитов. Вдобавок ко всему Кадыров пояснил, что приезд Путина на поле брани стал знаком того, что России не безразличен Дагестан.

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ИСТОЧНИК KP.RU