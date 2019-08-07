В Ставрополе многодетная мать-одиночка, потерявшая в пожаре жилье, просит помощи

В Ставрополе просит помощи многодетная мать-одиночка, съемная квартира которой превратилась в пепелище. Накануне запертые дома в ее отсутствие дети 11, 8 и 4 лет по неосторожности устроили пожар и едва не погибли, если бы не спасатели. Жилье сгорело вместе с завезенной Анастасией техникой, коврами, предметами быта и личными вещами.

- Живу сейчас в общежитии матери. Я из Нижнерусского села, где дому ремонт требуется, поэтому как 2 года живу в Ставрополе, - рассказала девушка "КП-Северный Кавказ". - Квартиру должна вернуть к первоначальному виду. Сегодня хозяин вызывал оценщиков ущерб устанавливать. Сумму пока не знаю.

Документы Анастасии сохранились, потому что во время пожара были при ней, а вот свидетельства о рождении ее детей лежат где-то в груде сгоревших вещей, вероятнее всего, сильно испорченные.

Мать-одиночка скромно признается, что рада любой помощи: игрушкам, детским вещам, хоть какой-то мебели.

- Строительные материалы, если есть. Буду восстанавливать квартиру сама или нанимать работников. Голова, если честно, пухнет. Не знаю, справлюсь ли, - продолжает девушка.

Отец детей о ситуации знает, но выходить на связь и помогать отказывается. С попавшей в трудную ситуацию мамой-одиночкой сейчас работают городские власти.

- Сегодня позвонили из какого-то комитета, сказали приехать к ним за постельным бельем. В ремонте квартиры помочь не могут, потому что жилье не мое.

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Если вы можете поддержать семью, позвоните Анастасии и предложите помощь: 89966309769.