Пожилой силач из Владикавказа сворачивает сковородки в трубочки и забивает гвозди голыми руками

Ладонью хлоп - забил гвоздь в толстенную доску. Раз - сковороду голыми руками в рулетик свернул и косичку из арматуры сплел. Не поверите, простой работяга из Владикавказа проделывает все это как ничего особенного.

- Это я в кругу своих ребят показывал. Ничего такого в этом нет. Только голой рукой гвоздь сложно забивать, - поделился с "КП-Северный Кавказ" силач Юрий.

Скатал в трубочку сковороду! В Северной Осетии живет пожилой "Геракл".

Скромняга последние 20 лет удивляет друзей эдакими фокусами. Работает на шиномонтаже и в перерывах, бывает, в шутку с железом забавляется. Так и знали бы про его таланты с десяток человек, если бы не приятель, разместивший парочку роликов в Instagram.

- Начали уже комментировать, что сковородка прогретая, из мягкого материала... Я ж не поленился и нашел такую же. Еще раз показал, что ничего подобного, все честно, - продолжает местный в Северной Осетии "Геракл".

Пожилой силач голой ладонью забивает гвозди. Живет герой "КП" во Владикавказе.

Юрий не злится на скептиков, а по-доброму объясняет: скручивает не чугунную посуду, потому как та просто ломается - испытано, и арматурины использует настоящие, 16-ти миллиметровые.

- Всем, кто не верит, говорю: приди, покажу. Готов на всю редакцию "Комсомольской правды" накрыть "поляну", если раскрутят мою косичку какие-нибудь самоуверенные качки, - шутит мужчина.

Ловкач, видно, не молодой. Но сколько ему лет, не говорит. Обронил только: "Мне ровно столько, сколько дадите, если скажу возраст, упадете".

Повторяет фокус со скрученной в "рулетик" сковородкой.

Корреспонденту "Комсомолки" Юрий пообещал не бросать свое необычное хобби, но пиариться категорически не желает. Фамилию героя публикации поэтому назвать не можем.

Мужчина показал, как сплел косу из арматуры.

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