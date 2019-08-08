2019-08-08T17:35:40+03:00
Общество

Ключи, погоны, туфли: как в Ставрополе лейтенантам вручили новые квартиры

«Комсомольская правда» побывала в гостях у военных и посмотрела, что они умеют [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе встретили новых лейтенантов. Среди 20 человек три девушкиВ Ставрополе встретили новых лейтенантов. Среди 20 человек три девушкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ставропольской военной части торжественно встретили новых лейтенантов. Двадцати профессиональным бойцам выдали по квартире, чтобы их не беспокоил вопрос с жильем и они могли полностью сосредоточиться на службе. Для приветствия "новеньких" и вручения им ключей командование организовало небольшую церемонию.

Военные части выстроились на плацу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военные части выстроились на плацуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди зрителей были ещё совсем юные мальчишки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди зрителей были ещё совсем юные мальчишкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Среди новых лейтенантов оказалось много парней. Все они были подтянуты, это подчеркивала их парадная форма. А белые перчатки скрывали израненные и мозолистые руки - все из-за упражнений с автоматом.

Многие ребята волновались... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Многие ребята волновались...Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

… но потом успокоились и глядели вперед уверенно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

… но потом успокоились и глядели вперед уверенноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правда, за 17 рослыми парнями стояли ещё три девушки в строгой парадной форме и с аккуратно собранными волосами. Несмотря на серьезность их вида, эти военные смотрелись очень женственно. Что подтверждают мужские взгляды.

От милых улыбок девушек-лейтенантов млело даже суровое командование Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

От милых улыбок девушек-лейтенантов млело даже суровое командованиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А что будет, если поместить в один кадр двух девушек в форме? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А что будет, если поместить в один кадр двух девушек в форме?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В общей сложности 20 лейтенантам выдали столько же квартир. Тем, у кого семья состоят из двух и более человек, предоставили двух- или трехкомнатные жилища, а остальным дали однокомнатные. Но они ни чуть не хуже тех, что побольше.

Дома военных оборудованы домофонами, а квартиры запираются на несколько замков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дома военных оборудованы домофонами, а квартиры запираются на несколько замковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ключи лейтенанты получали из рук командиров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ключи лейтенанты получали из рук командировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Служу России!» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Служу России!»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После парадной части лейтенантам предстояло показать свои боевые навыки. Но перед этим их перекрестил святой водой батюшка.

Люди традиционно жмурили глаза. Святой водой обкатили и нас Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Люди традиционно жмурили глаза. Святой водой обкатили и насФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обучение лейтенантов уже давно закончилось. Поэтому они уже все умеют. В том числе — метко стрелять и красиво получаться с пистолетом в руках. Это они доказали в тире.

Лейтенантам надо было самим зарядить магазин пистолета Ярыгина, или коротко — ПЯ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лейтенантам надо было самим зарядить магазин пистолета Ярыгина, или коротко — ПЯФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военные слушают последние инструктаж, затаив дыхание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военные слушают последние инструктаж, затаив дыханиеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«А теперь пли!» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«А теперь пли!»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый выстрел надо анализировать. Твои промахи останутся в памяти людей. Или на стене тира. Но куда страшнее потерять гильзу! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждый выстрел надо анализировать. Твои промахи останутся в памяти людей. Или на стене тира. Но куда страшнее потерять гильзу!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Немного погодя лейтенанты показали, готовы ли они атаковать врага с неба. Для этого есть несколько испытаний, которые проходили военные. Самое главное, признались нам командующие, правильно уложить парашют. На фотографиях лейтенанты этим и занимаются.

С неба спускается она: девушки тоже прыгают с парашютом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С неба спускается она: девушки тоже прыгают с парашютомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но вся кропотливая работа достается все равно парням Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но вся кропотливая работа достается все равно парнямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Затем, когда за все упражнения лейтенанты получили «отлично», они пригласили нас в гости в свои новые квартиры. Домашний очаг Диана (на фото) держит в чистоте с первого дня заселения. Наверное, поэтому она пошла защищать Родину.

Журналистов «Комсомольской Правды» напоили кофе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Журналистов «Комсомольской Правды» напоили кофеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- А это твои картины?

- Да, сама рисовала.

- Ты, наверное, художку закончила?

- Нет, это релаксация. Одну картину повесила в спальне, а другую хотела на кухне. Но она по тону не подходит.

Лейтенанты не только служат. Такого художника трудно обидеть! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лейтенанты не только служат. Такого художника трудно обидеть!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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