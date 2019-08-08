«Проснулись от испуганного «мяу»: кот спас семью от гибели на пожаре

Котики – это не только «ми-ми-ми», меховой живот и уютное мурчание, это еще и верные друзья, способные на невероятные поступки. Четыре года назад жительница Ставрополя Жанна Романенко взяла кота по кличке Пушок из приюта и привезла его родителям в Ипатово. Пару дней назад под утро они услышали испуганное «Мяу». Пушок метался по дому и кричал.

- Мама проснулась и сказала папе, чтобы он его покормил, но папа ответил, что тот уже накормлен, - вспоминает Жанна. - Тогда мама заволновалась и решила встать посмотреть, в чем причина его криков. Когда она вышла в зал, увидела, что там все в дыму, а зайдя на кухню, испугалась не на шутку. Занавеска горела, чайник горел, все было затянуто дымом. Разбудили папу, потушили. Это история закончилась хорошо и все благодаря нашему Пушку. Теперь он герой семьи. После этого эпизода Пушок всю неделю не выходил на улицу, наверное, думал, что за старичками нужен глаз да глаз, чего доброго, спалят квартиру. Так что я верю, что каждое животное приходит в нашу жизнь не просто так, и бывают даже вот такие судьбоносные встречи.