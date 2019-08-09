Убийство при самозащите оправдали в Северной Осетии

Во Владикавказе присяжные заседатели при рассмотрении дела о совершенном еще в 2017 году убийстве встали на сторону обвиняемого местного жителя Руслана Томаева и спасли его от тюремного заключения.

Два года назад 20 октября его вооруженный приятель из Майрамадага Хетаг Тхостов якобы на пару часов взял погонять "Mercedes" Томаева, но уже через 10 дней при личной встрече и под дулом пистолета запер владельца у себя дома и за возврат иномарки потребовал 1 млн рублей. У подсудимого в тот момент также имелось оружие, из которого он в итоге и застрелил друга в целях самообороны.

Обвинение, несмотря на все обстоятельства, вменяло тяжкую статью "умышленное убийство". Но в ходе судебного разбирательства присяжные посчитали это ошибкой, и обвиняемого полностью оправдали. Единогласно коллегия вынесла решение, что Томаев действовал в допустимых рамках необходимой самозащиты.

- Процесс затянулся на 8 месяцев, - рассказали в Верховном суде Северной Осетии. - 8 августа текущего года присяжными был вынесен вердикт о невиновности подсудимого.

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