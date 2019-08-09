В Ставрополе мстительный пенсионер бросился с ножом на своего начальника

Пожилой ставрополец из мести едва не зарезал своего коллегу. Оба в момент ЧП работали в одной из управляющих компаний краевого центра, где 25 июня этого года 63-летний сотрудник пришел выяснять отношения со своим, как выяснила "КП-Северный Кавказ", боссом. Пока мотив покушения следователи обозвали сухо: "плохое отношение сослуживца к подозреваемому".

- Мужчина ворвался в кабинет потерпевшего и нанес ему 4 удара ножом в живот. В результате 39-летнего мужчину доставили в больницу, где ему была оказана своевременная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив, - комментирует для "КП-Северный Кавказ" старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Подробнее про инцидент рассказала помощник руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела СКР СК Ольга Науменко:

- Потерпевший и подозреваемый работали в отношениях "начальник-подчиненный". Последнего отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Потерпевший все еще находится в больнице в удовлетворительном состоянии, - говорит Ольга Олеговна.

С ее же слов, у подозреваемого есть семья, и живет он в Ставрополе, как и изрезанный им начальник.

- Изначально дело рассматривали как "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а теперь в соответствии части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), - добавила еще Науменко.

Момент поножовщины, напомним, засняли камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пожилой мужчина подходит к рабочему месту своего босса и при сидящей рядом коллеге наносит один за другим ножевые ранения. В следующую минуту завязывается потасовка, и оба они падают на пол. Свидетельница в шоке вскакивает с места, в кабинет забегают другие перепуганные сотрудники. Получивший уже 4 удара ножом потерпевший потом поднимается на ноги и быстро покидает кабинет, оставляя нападающего лежать на полу. Но уже через несколько секунд пенсионер с пакетом и ножом в руках бросается догонять свою жертву. Истекающий кровью мужчина к тому моменту успевает выбежать в коридор и закрыть за собой дверь. Руками он потом ее держал до приезда полицейских.

Ставрополец изрезал начальника в кабинете.

Кровожадного пенсионера суд арестовал. Расследование продолжается.