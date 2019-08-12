Бывший пресс-секретарь «Ахмат-Арены»: «Хотел бы извиниться, но судья работал не по чести»

Бывший пресс-секретарь «Ахмат-Арены» Ризван Эдильсультанов, которого уволили после скандального выкрика «судья — козел» во время матча команды со «Спартаком», раскаивается перед рефери. Однако молодой человек не считает, что арбитр был настроен на честное судейство. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

- Я из-за этой глупой ошибки лишился своей работы, которую я безумно любил. Раз я говорю, что осознаю ошибку, значит понимаю, что был не прав. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека. [...] Но арбитр вчера был явно не настроен судить честно, - сказал Эдильсультанов.

Причем, как отмечает бывший пресс-секретарь «Ахмата», плохое судейство с московскими командами или другими большими клубами он наблюдал всегда. Также мужчина отверг слухи о том, что кричал на стадион не он, а кто-то из высокопоставленных гостей.

- Сейчас много будут говорить, кто это был. Но уволили-то меня, потому что это сказал я. Это был первый и, похоже, последний раз.

Однако мужчина заявил, что хотел бы вернуться назад, чтобы избежать этого рокового выкрика. В «Ахмате» он пробыл три года и за это время успел влиться в коллектив. Что будет теперь — он не знает, ему нужно оправиться после скандала.

«Судья козел». Ахмат - Спартак. 11 августа 2019 года.Во время матча Ахмат - Спартак (2019) судью назвали козлом по громкой связи на стадионе. Подробности: www.stav.kp.ru/daily/27014/4076779/

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