Судья опять козел: на «Ахмат-Арене» по громкой связи вновь оскорбили арбитра

В Грозном повторилась история шестилетней давности: во время матча 5 тура чемпионата России по футболу «Ахмат» - «Спартак» 11 августа 2019 года по громкой связи судью назвали козлом. Оскорбление в адрес арбитра из Люберец Алексея Сухого прозвучало после удаления нападающего чеченской команды Аблайе Мбенг на 77 минуте встречи. К этому моменту хозяева поля проигрывали со счетом 1-3. Кстати, именно сенегалец отыграл один мяч за две минуты до инцидента.

В «Ахмате» быстро разобрались в ситуации. Практически сразу после окончания игры слишком эмоциональный поклонник грозненцев не только был установлен, но и уволен.

- Дирекция стадиона установила, что кричал сотрудник их пресс-службы, находившийся в дикторской. Нам сообщили, что этот человек уволен, - объяснили ситуацию в пресс-службе «Ахмата».

По информации портала Sports.ru, в адрес судьи высказался 37-летний пресс-атташе стадиона Ризван Эдильсултанов.

- Без комментариев, - ответил он корреспонденту «КП на Северном Кавказе».

ЧТО ГРОЗИТ «АХМАТУ»

В пункте 10.8 Регламента Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20 сказано: «Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т.д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, судей, официальных лиц, официальных лиц клуба, официальных лиц матча».

Инцидент будет рассмотрен в ближайшие дни на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). В прошлый раз за оскорбление судьи через микрофон клуб (тогда он еще назывался «Терек») провел матч на нейтральном поле и заплатил штраф в 200 тысяч рублей. По действующему Дисциплинарному регламенту РФС «Ахмату» также грозит от одного матча без зрителей или на другом стадионе и штраф до полумиллиона рублей - все зависит от того, по какой статьей документа будет квалифицировано произошедшее.

КСТАТИ

После пяти туров «Ахмат» с 6 очками занимает 10 место. Следующий матч грозненцы проведут на выезде. 17 августа они сыграют с питерским «Зенитом».

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Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» - «Спартак». Обзор игры смотрите по ссылке.