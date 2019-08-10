В Ингушетии в взрыве на газовой заправке пострадали шесть человек

В Ингушетии в результате взрыва загорелась газовая заправка. Огонь перешел на соседнюю шиномонтажную мастерскую. В пожаре пострадало шесть человек, все они получили ожоги разной тяжести. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

- В Сунженском районе произошел взрыв на пропановой газозаправке, рядом находится техстанция и шиномонтажная мастерская. В результате взрыва газа на этой пропановой заправке, огонь перекинулся на шиномонтажную мастерскую, в которой загорелись шины. Пострадали шесть человек, их доставили в республиканскую клиническую больницу, - сказано в сообщении ведомства.

На ликвидацию последствий ЧП приехали 25 сотрудников МЧС. Они сумели локализировать пожар, а погодя и уничтожить его. Однако соседняя шиномонтажная мастерская полностью сгорела.

Сотрудники МВД устанавливают причины пожара. Газовая заправка могла взорваться из-за несоблюдения правил безопасности.

- Предварительной причиной взрыва и последующего возгорания шиномонтажный мастерской является несоблюдение правил и техники безопасности, - сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

На месте происшествия проходит проверка.