Два человека погибли и один пострадал в аварии в Минеральных Водах

В Минеральных Водах произошло ДТП, в котором погибло два человека и один пострадал. Все случилось на федеральной трассе "Кавказ", сообщает пресс-служба ставропольского управления ГИБДД.

- Сегодня, около половины восьмого вечера, на федеральной автодороге Кавказ, проходящей через город Минеральные Воды (вблизи автовокзала), произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Форд, - сказано в сообщении.

Авария в Минводах. Вид разбитого Форда

В итоге мужчины, которые ехали в отечественной легковушке, погибли. Водитель Форда получил травмы разной тяжести, его доставили в больницу.

Как отмечают в ГИБДД, на момент аварии шел дождь, из-за которого состояние дороги могло резко ухудшиться. Сейчас сотрудники ведомства займутся установлением степени вины водителей.