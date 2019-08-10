2019-08-10T23:13:13+03:00
Происшествия

Два человека погибли и один пострадал в аварии в Минеральных Водах

Во время ДТП шел дождь [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Два человека погибли и один пострадал в аварии в Минеральных ВодахДва человека погибли и один пострадал в аварии в Минеральных Водах
Изменить размер текста:

В Минеральных Водах произошло ДТП, в котором погибло два человека и один пострадал. Все случилось на федеральной трассе "Кавказ", сообщает пресс-служба ставропольского управления ГИБДД.

- Сегодня, около половины восьмого вечера, на федеральной автодороге Кавказ, проходящей через город Минеральные Воды (вблизи автовокзала), произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Форд, - сказано в сообщении.

Авария в Минводах. Вид разбитого Форда

Авария в Минводах. Вид разбитого Форда

В итоге мужчины, которые ехали в отечественной легковушке, погибли. Водитель Форда получил травмы разной тяжести, его доставили в больницу.

Как отмечают в ГИБДД, на момент аварии шел дождь, из-за которого состояние дороги могло резко ухудшиться. Сейчас сотрудники ведомства займутся установлением степени вины водителей.

Авария в Минводах. Вид разбитого ВАЗ-2107

Авария в Минводах. Вид разбитого ВАЗ-2107

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Пламя гонится за людьми": появилось видео, как взорвалась газовая заправка в Ингушетии
В Ставрополе водитель наехал на велосипедистку
Пять человек пострадало и один погиб в серьезном ДТП в Дагестане
После избиения водителя "скорой" будет назначена экспертиза
Пострадавших в пожаре на ингушской заправке спас больной омоновец
Нурмагомедов опередил Кадырова в рейтинге влиятельных мусульман России
"Кто ты вообще? Боец или деньги зарабатываешь?": Нурмагомедов жестко отчитал спортсмена в спортзале
Республики Северного Кавказа оказались самыми здоровыми
Глушаков лично раздал жителям Чечни билеты на матч "Ахмата" со "Спартаком"
Видео: военный вертолет прошел на бреющем, напугав водителей в Дагестане
Водитель «Газели» в Дагестане напал на врачей, ехавших на вызов к ребенку
Бывший глава Дагестана вызван свидетелем по делу экс-премьера Республики
В КБР на вертолете увезли травмированного туриста