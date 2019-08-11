2019-08-11T16:28:43+03:00
Происшествия

В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей

Женщина не знала, что плата за проезд повысилась [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Водителю грозит ответственность.Водителю грозит ответственность.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе полиция занялась проверкой избиения пассажирки маршрутного такси. Женщина стала жертвой насилия со стороны водителя пассажирской "Газели" после того, как заплатила за проезд 23 рубля вместо 26.

- Я не знала, что проезд повысился на три рубля, поскольку давно не ездила на маршрутках, -- рассказала пострадавшая, попросившая не называть своего имени. - Заплатив, я вышла и пошла. Но буквально через 10 секунд меня нагнал водитель и потребовал доплатить ему три рубля. Когда я начала спрашивать, с какой стати, он ответил, что проезд повысился. Я возразила, что в салоне об этом ничего сказано не было. После этого он дал мне две оплеухи. Я не из робкого десятка, оказала сопротивление. Он пытался ударить меня головой и еще раз попал рукой по лицу. Теперь у меня синяки на лице.

Сейчас в отношении водителя-драчуна полиция проводит проверку. Побои женщина освидетельствовала у врача. За нанесение легких телесных повреждений шоферу светит уголовная ответственность. Водителю также грозит лишение лицензии на перевозку пассажиров.

Водитель маршрутки в Ставрополе избил пассажирку из-за трех рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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