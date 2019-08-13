Ливерпуль - Челси 14 августа 2019: прогноз на матч за Суперкубок УЕФА

Эта цифра плохо укладывается в голове, но дерби между «Ливерпулем» и «Челси» длится уже более 110 лет. Матч за Суперкубок УЕФА 2019 станет для команд 180-м.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЗА СУПЕРКУБОК УЕФА ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ 14 АВГУСТА 2019

Суперкубок УЕФА - одноматчевый турнир, в котором выступают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В минувшем сезоне трофеи завоевали «Ливерпуль» (в шестой раз) и «Челси» (во второй раз). За Суперкубок команды боролись шесть и четыре раза соответственно. «Ливерпуль» увозил чашу трижды, «Челси» - единожды.

Статистика личных встреч пусть с небольшим перевесом, но все же на стороне «Ливерпуля» - 75 побед против 63-х. 41 раз «красные» и «синие» расходились миром. Последний раз команды встречались в апреле текущего года в рамках 34 тура Английской Премьер-лиги. Тогда лондонцы уступили о счетом 2:0. Сезон в итоге они закончили на 3 месте, отстав на 25 очков от ставших вторыми мерсисайдцев.

В новом сезоне клубы успели сыграть только по одному матчу. «Ливерпуль» разгромил новичка АПЛ «Норвич Сити» из Нориджа (графство Норфолк) 4:1, а «Челси» пропустил четыре безответных мяча от «Манчестер Юнайтед». Но эксперты вовсе не из-за этого отдают предпочтение в Суперкубке «красным».

В межсезонье лондонский клуб сменил тренера. 60-летний итальянец Маурицио Сарри ушел в «Ювентус», а 4 июля трехлетний контракт с «Челси» подписал 41-летний Фрэнк Лэмпард - один из сильнейших полузащитников своего времени, звезда сборной Англии и лучший бомбардир в истории «Челси» (211 голов в 648 матчах), завершивший игровую карьеру в 2017 году. В мае 2018 года началась его карьера уже как тренера. Под руководством Лэмпарда «Дерби Каунт» занял 6 место в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе Англии, вышел в плей-офф, но завоевать путевку в Премьер-лигу не сумел.

Специалисты считают, что вряд ли ко второму официальному матчу футболисты «Челси» смогут полностью перестроиться под требования нового тренера, да и Лэмпарду может не хватить опыта при выборе тактической схемы на игру против опытнейших «красных», которым с 2015 года руководит титулованный 52-летний немец Юрген Клопп. Коэффициент на победу «Ливерпуля» (даже с учетом того, что травма икроножной мышцы как минимум на месяц вывела из строя основного вратаря команды бразильца Алисона) - 1.60, на победу «Челси» - 5.60, на ничью - 4.05.

Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА 2019. «Ливерпуль» - «Челси»

Стадион «Водафон Арена» (Бешикташ парк), Стамбул. Вместимость - 41903 зрителя.

14 августа 2019 года, среда. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

Главный судья - Стефани Фраппар (Франция).

Кстати, судить поединок будет полностью женская бригада арбитров.