2019-08-13T11:16:50+03:00
Общество

Второклассник из КЧР установил мировой рекорд, сделав 2085 повторений на пресс

За день в республике поставили 10 мировых достижений на выносливость и силу [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Мухаммад готовится к установлению рекордаМухаммад готовится к установлению рекорда
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8-летний Мухаммад Джемакулов из аула Кызыл-Юрт в Карачаево-Черкесии стал мировым рекордсменом, сделав за 2 часа 2085 повторений на пресс! Зарегистрировал ошеломительный результат на горном перевале Гум-Баши высотой 2 тысячи метров Станислав Коненко, главный редактор Книги рекордов России.

2085 повторений на пресс: второклассник поставил мировой рекорд.

Финальные скручивания попали на видео. Судьи, видим, переживают за уставшего ребенка, но не останавливают, чтобы не сорвать рекорд:

- Просто делай, ты уже рекордсмен, не останавливайся. Осталось 4 минуты.

Сертификат об установлении мирового рекорда

Сертификат об установлении мирового рекорда

Больше 2 тысяч раз второклассник с "железным" прессом сделал в соответствии правилам: без пауз и с полной амплитудой. Как отмечают организаторы, в первый час Мухаммад не укладывался в установленное время, но в итоге совершил повторений даже больше, чем было заявлено.

- Он сделал 2 тысячи раз, и оставалось еще 12 минут. Я думал, он прекратит, но нет. Взял и накинул еще 85 раз, - комментирует ведущий при вручении сертификата.

Мальчик при этом был не единственным, кто вписал свое имя в Книгу рекордов России. Там же на перевале установили сразу 10 мировых достижений, за что рекордсменом стала сама республика.

- Участники поставили рекорды по самой долгой игре на барабане, приседаниям, подъему гири и штанги, разделывании барана на скорость, прыжкам на лошади, отжиманиям на брусьях, а Марат Узденов и вовсе протащил зубами три автомобилей весом более 5 тонн, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в администрации главы КЧР Рашида Темрезова. - Карачаево-Черкесская Республика также будет занесена в Книгу рекордов России как регион, в котором зарегистрировано наибольшее количество рекордов за один день.

Зубами протащил 5 машин весом 7 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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