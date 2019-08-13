"Чеченский халк" отжался с колесом "Кировца" в 300 кг

"Чеченский халк" доказал подписчикам, что в отличие от "Синтолового качка" бицепсы качает не для красоты. Известное у спортсменов тренировочное колесо от трактора К-700 "Кировец" парнишка водрузил на лопатки и в положении упор лежа несколько раз отжался. Прибавлял веса и верный товарищ Тамаева, не раз мелькавший в роликах из аккаунта Асхаба в Instagram. Он стоял сверху.

"Чеченский халк" отжимается с колесом весом 300 кг.

Колесо-снаряд диаметром почти 2 метра и весит до 300 кг. Ранее "Халк" с ним же провел эстафету. Сам перевернул покрышку 11 раз и своим фанатам предложил проделать то же.

Асхаб Тамаев толкает колесо "Кировца".

Напомним, 18-летний юноша из Чечни поражал силой и выносливостью и другими способами. Вспомнить хотя бы, как своей огромной шеей силач тягал легковушки