"Чеченский Халк" протащил три автомобиля на своей огромной шее

СЕГОДНЯ 00:12 2018-11-07T00:17:00+03:00

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"Чеченский Халк" продолжает шокировать фанатов силой своей силой. В это раз Асхаб Тамаев смог протащит три отечественные легковушки, сцепленные между собой, с помощью троса, закрепленного на шее. Ролик о том, как у него получился сложнейший трюк, студент выложил в своем аккаунте в социальных сетях.

Сначала машины, общий вес которых превышает три тонны, попробовал сдвинуть с места чеченский силач Анзор "Скала". Мускулистый мужчина взял в зубы тонкий трос и смог протащить автомобили пару метров.

После этого за дело принялся и Асхаб Тамаев. "Чеченский Халк" честно предупредил подписчиков, что делает такое впервые. После этого молодой человек взял более широкий трос и закрепил его у себя на затылке. Ему удалось сделать несколько шагов, сдвинув легковушки даже на большее расстояние, чем Анзор.

Ролик быстро набрал более 320 тысяч просмотров и 6500 комментариев. Некоторые подписчики выразили сомнение в силе чеченских спортсменов.

- Первую машину почему не снимаете? Может потому, что ее толкает человек?

Однако другие фанаты "Чеченского Халка" довольно резко отмели подозрения в фальсификации видео. Они объяснили, что нет смысла толкать машины на гибкой сцепке, ведь в таком случае они бы столкнулись между собой.

Кроме того, подписчики задали множество вопросов Анзору. Они интересовали, как закачать в зубы протеин и сколько денег он тратит на стоматолога. Впрочем, эти насмешки несли в себе довольно позитивный настрой.

Асхаб Тамаев не в первый раз демонстрирует свою силу с помощью автомобилей. Так он уже успел проприседать с машиной на плечах, перевернуть одну легковушку с водителем в машине, и удержать голыми руками российское авто, разогнавшееся до приличной скорости.

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