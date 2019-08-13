Известный автоблогер и "уличный беспредельщик" из Дагестана насмерть сбил 19-летнего парня

Разрекламировавший себя опасными гонками на тюнингованной "Приоре" автоблогер насмерть сбил 19-летнего юношу. Речь о Махмуде Иманалиеве из Дагестана, чей аккаунт в Instagram насчитывает 56 тысяч подписчиков.

Смертельные гонки на "Приоре": лихач из Махачкалы стал популярным блогером.

Все публикации и сторис о наполированной черной "Ладе" с крутыми номерами "А444КК". На видео легковушка красуется в свадебных кортежах, летает по городу в нарушение всех правил, играет в "шашки", подрезая других, и крутит "финты" под гогот наблюдателей.

Сбивший насмерть парня автоблоггер из Дагестана стирает резину ради "понтов".

Едва ли не вся Махачкала знает Иманалиева как "уличного беспредельщика". До смертельного ДТП многие жаловались на агрессивного водителя, но все еще сносили его "понты". Теперь же на автолюбителя с угрозами и проклятиями обрушился весь Дагестан.

О самой аварии "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе МВД республики.

- Ближе к ночи на проспекте Акушинского насмерть сбили молодого человека 2000 года рождения. Принимаются меры к задержанию виновника. Пока подтверждаем только факт смертельного ДТП, - добавила официальный представитель ведомства Гаяна Гариева.

Очевидцы в соцсетях пишут, что погибшего от удара снесло аж на 30 метров. А значит скоростной режим, вероятно, был превышен раза в два.

Жители Дагестана негодуют по поводу случившегося и требуют наказать виновникаФото: СОЦСЕТИ

- Я когда видела его 3 четверки (автомобильный номер - прим. авт.), сразу к обочине прижималась, - говорят местные. - Его манёвры, гонки на скорости 100 км в час, полная тонировка... Защищают данного персонажа такие же как он беспредельщики!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мажор на джипе устроил стрельбу у школы в КЧР

Местные разбегались в испуге, приняв "понты" за криминальную разборку [видео]