Мажор на джипе устроил стрельбу у школы в КЧР

Накануне около 16.00 часов рядом с гимназией №9 в Черкесске неизвестный устроил пальбу в воздух из открытого окна своего черного джипа. По прибытию следственно-оперативная группа нашла только гильзы от холостых патронов. И личность стрелка только предстояло установить.

Мажор на джипе открыл стрельбу у школы.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" работники учебного заведения, неподалеку от которого резвился мажор, школьников на территории, к счастью, не было, потому что время летнего лагеря прошло. А сторож в то время еще не заступил. Свидетелей поэтому надо искать среди случайных прохожих.

- Вчера был выходной день. Я не в курсе, что там было, - сказала одна из сотрудниц гимназии.

В МВД КЧР для "КП" уточнили, что стрелка уже нашли и допрашивают. Им оказался местный житель. Подробную информацию обещают дать позже.

В соцсетях очевидцы пальбы пишут, что "было страшно, когда машины на большой скорости пролетели, и у медицинского колледжа также прозвучало множество выстрелов".

- Шла женщина с детьми, дети испугались и заплакали. Беспредел! - возмущаются местные. - Как будто из автомата стреляли очередью. Хорошо, никого не задели.

Предположили сначала, что произошла перестрелка из-за разборок. Но свидетели уточняют: таким образом "мололетки" демонстрировали "понты".