2019-08-13T12:53:01+03:00
Происшествия

Мажор на джипе устроил стрельбу у школы в КЧР

Местные разбегались в испуге, приняв "понты" за криминальную разборку [видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Предполагаемого стрелка задержалиПредполагаемого стрелка задержалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Накануне около 16.00 часов рядом с гимназией №9 в Черкесске неизвестный устроил пальбу в воздух из открытого окна своего черного джипа. По прибытию следственно-оперативная группа нашла только гильзы от холостых патронов. И личность стрелка только предстояло установить.

Мажор на джипе открыл стрельбу у школы.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" работники учебного заведения, неподалеку от которого резвился мажор, школьников на территории, к счастью, не было, потому что время летнего лагеря прошло. А сторож в то время еще не заступил. Свидетелей поэтому надо искать среди случайных прохожих.

- Вчера был выходной день. Я не в курсе, что там было, - сказала одна из сотрудниц гимназии.

В МВД КЧР для "КП" уточнили, что стрелка уже нашли и допрашивают. Им оказался местный житель. Подробную информацию обещают дать позже.

В соцсетях очевидцы пальбы пишут, что "было страшно, когда машины на большой скорости пролетели, и у медицинского колледжа также прозвучало множество выстрелов".

- Шла женщина с детьми, дети испугались и заплакали. Беспредел! - возмущаются местные. - Как будто из автомата стреляли очередью. Хорошо, никого не задели.

Предположили сначала, что произошла перестрелка из-за разборок. Но свидетели уточняют: таким образом "мололетки" демонстрировали "понты".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ессентуки и Пятигорск — лидеры в рейтинге самых привлекательных курортов
Военных, пострадавших в ДТП в Дагестане, перевезли в Москву
"Не хватает такого среди нас, русских": блогер-турист взялся защищать Кавказ, несмотря на угрозы
Ставрополец взломал чужой дом и пьяным лег спать
На Ставрополье 46-летний наркоман ходил за марихуаной за город
Завершается прием заявок на конкурс городских цветников в Ставрополе
Хозяйка обклеенной стикерами машины в Ставрополе благодарит любимого
400 часов вместо года в армии предпочел парень из Железноводска
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Несостоявшаяся квартирантка обворовала хозяйку жилья на Ставрополье
Пьяный водитель в Ипатовском округе не мог ехать прямо
В Ставрополе неизвестный расстреливает кошек
Следователь на Ставрополье проходит подозреваемым по уголовному делу
Спасатели эвакуировали сорвавшегося альпиниста в Кабардино-Балкарии
Председателя кооператива в Дагестане заподозрили в подлоге документов
Врачи Ставропольской психиатрической больницы борются с болезнью Паркинсона