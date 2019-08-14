2019-08-14T09:45:33+03:00
Происшествия

В Дагестане четыре человека разбились в страшном ДТП

Из трех пострадавших два ребенка [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Дагестане четыре человека разбились в страшном ДТПВ Дагестане четыре человека разбились в страшном ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, в 23 часа, около села Алмало Кумторкалинского района «Приора» столкнулась лоб в лоб с «ВАЗ-2114». По предварительной информации, один из водителей выехал на встречную полосу, передает пресс-служба МВД по Дагестану

- В результате аварии четыре человека погибло на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших — критическое, - сообщают в ведомстве.

Всех раненных с повреждениями различной тяжести доставили в больницу. Среди них есть два ребенка.

- На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Также на место аварии прибыл начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин, - говорят в пресс-службе МВД по Дагестану.

Сейчас проходит сбор материалов, чтобы установить точную причину ДТП.

Кадры страшного ДТП в Дагестане с четырьмя погибшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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