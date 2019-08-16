2019-08-16T11:34:12+03:00
Происшествия

В аэропорту Минвод задержали рейс из-за возможного попадания в двигатель птицы

Ведутся технические проверки
Антон ШАПОВАЛОВ
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В аэропорту Минвод задержали рейс из-за возможного попадания в двигатель птицыВ аэропорту Минвод задержали рейс из-за возможного попадания в двигатель птицыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Победа» задерживает рейс в аэропорту Минеральных Вод. Приостановку работы связывают с тем, что в двигатель самолета, возможно, попала птица, передает пресс-служба авиакомпании.

Как утверждают представители «Победы», самолет должен был лететь в Москву. Пассажиры ждут посадки уже больше двух с половиной часов. Сейчас ремонтники осматривают воздушное судно и ищут повреждения в двигателе.

Отметим, парк «Победы» состоит преимущественно из самолетов Boeing-737-800.

Напомним, в четверг попадание птиц в двигатель самолета чуть не привела к авиакатастрофе. Следовавший в Симферополь Airbus A321 начал резко снижаться. Чтобы избежать столкновения, пилотам пришлось экстренно садить самолет в кукурузном поле. При посадке никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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