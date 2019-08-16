В КЧР свадебный кортеж больше получаса не пропускал "Скорую" с перенесшим инсульт пациентом

Больше 40 минут "Скорая" с пациентом, у которого диагностировали инсульт, ждала, пока наряженные дорогие иномарки свадебного кортежа уступят дорогу. Вопиющий случай произошел в Карачаево-Черкесии. В "неотложке"находились больной, его родственник и два фельдшера. Возмущению всех не было предела. Оно и понятно, сигнал "Скорой" о срочной госпитализации в наглую игнорировался.

Свадебный кортеж закрыл проезд "Скорой". Видео снимают врачи.

- Минут 30-45 стояли и ждали. Как нам кричали: "у них той" (этап свадебного обряда. - Прим. авт.). Мы просто в ступоре стояли. Назад отъехать уже не могли, на встречке тоже все перекрыли свадебным кортежем, - рассказывают медики "неотложки".

В Instagram ролик посмотрели тысячи человек.

- Медикам надо выдать броневики, чтоб всю нечисть таранили на своем пути, - возмущаются пользователи. - Празднуют свадьбу, и плевать, что человек может умереть в любую минуту. Как так можно?!

В России случай не первый. Вспомним, как в Санкт-Петербурге 25 января закрыл дорогу карете "Скорой помощи" амбициозный водитель "Porsche", еще и требуя освободить двор и проезд. Скандалиста тогда лишили водительских прав на 3 месяца.

Или историю во Владивостоке, когда мужчина не пропускал "Скорую помощь", а потом еще и припарковался на месте для инвалидов, не имея на то никакого права.