«Обычный день»: за восемь часов два дагестанских кардиохирурга сделали 53 операции

В Хасавюртовской центральной городской больницу зафиксировали мировой рекорд по числу операций за день. Сердечно-сосудистые хирурги Сабир Айдаев и Хачатур Кургинян сделали 53 операции за восемь часов, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

- Такого в мире не делали еще ни в одной клинике. Отрадно признать и то, что все операции прошли успешно, пациенты довольны - это не только жители Дагестана, среди прооперированных также приезжие из соседних Чечни и Ингушетии, - сказано в сообщении ведомства.

Хирурги после 53 операций

Чтобы зафиксировать рекорд, в Хасавюрт приехал главный редактор Книги рекордов России Станислав Котенко. Как он отметил, подобный рекорд фиксируется впервые. Мужчина посоветовал подать заявку в Книгу рекордов Гинесса. Врачи же утверждают, что такой режим работы для них — обыденность.

Сразу после последней операции Котенко выдал сертификат Книги рекордов России. Врачей поздравил заместитель министра здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Отметим, что все операции проходили без надрезов и общего наркоза. Кардиохирургами слегка прокалывали кожу и с помощью энергии лазера устраняли варикоз. Одна операция длилась 15 минут. Причем сразу после нее пациент мог самостоятельно выйти из операционной.