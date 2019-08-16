Обзор матча Бавария - Герта 16 августа 2019: видео четырех голов, статистика

16 августа 2019 возобновился чемпионат Германии по футболу. Матч открытия Бундеслиги Бавария - Герта, несмотря на ничейный исход, точно не разочаровал болельщиков, которых на «Альянц-арене» в Мюнхене собралось 75 тысяч из 75-ти возможных. Остальные встречи тура, кстати, состоятся 17 и 18 августа.

ОБЗОР МАТЧА 1 ТУРА БУНДЕСЛИГИ БАВАРИЯ - ГЕРТА 16 АВГУСТА 2019

Фаворитом встречи, конечно, считалась мюнхенская «Бавария». Но берлинская «Герта» показала, и середняк турнира может дать бой 28-кратным чемпионам Германии.

С первых минут гости организовали прессинг. Красно-белые успешно гасили атаки, отвечали контрвыпадами, но активно пошли вперед лишь к середине второго тайма, что сразу же привело к голу. На 24 минуте нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в подкате сумел замкнуть прострел полузащитника Сержа Гнабри, установив рекорд - он стал первым форвардом в истории Бундеслиги, сумевшим забить в пяти матчах открытия подряд.

Следующие 10 минут игра шла на контратаках. На 36 минуте старания «Герты» были вознаграждены. Хавбек Доди Лукебакио на удачу пробил из-за пределов штрафной - и удача улыбнулась ему! На пути мяча оказалась спина форварда «Герты» Ведада Ибишевича, от которой он влетел точно в сетку ворот.

Не прошло и двух минут, как берлинцы вышли вперед. «Бавария» безобразно сыграла в обороне в центре, чем грамотно воспользовалась связка Ибишевич - Груич. Последний из героя матча на 60 минуте превратился в антигероя: он получил желтую карточку за то, что свалил Левандовски в штрафной. А после просмотра видеоповтора судья еще и пенальти назначил. К отметке подошел сам Левандовски. Он развел вратаря и мяч по разным углам и установил окончательный счет во встрече - 2:2. В оставшиеся полчаса обе команды имели шанс изменить цифры на табло, но ни одна атака цели не достигла.

СТАТИСТИКА МАТЧА БАВАРИЯ - ГЕРТА 2019

Судейская бригада: главный арбитр Харм Осмерс (Ганновер), ассистенты Томас Горнияк (Бремен), Роберт Кемптер (Заульдорф), резервный арбитр Маркус Шмидт (Штутгарт).

Статистика: процент владения мячом 70 - 30; удары по воротам 15 - 6 (из них в створ 10 - 3); угловые 12 - 0; штрафные 17 - 7; фолы 5 - 17; предупреждения 3 - 3.

Желтые карточки: 17' Владимир Дарида, 58' Марко Груич, 71' Томас Мюллер, 75' Бенжамен Павар, 76' Роберт Левандовски, 90+1' Максимилиан Миттельштедт.

Голы:

1:0 - Роберт Левандовски (Серж Гнабри), 24'

1:1. Доди Лукебакио (Ондрей Дуда), 36'

1:2 Марко Груич (Ведад Ибишевич), 38'

2:2 Роберт Левандовски (пенальти), 60'