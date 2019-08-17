Кот в Карачаево-Черкесии 11 дней провел в бетонной шахте: волонтеры спасли его, просверлив дыру в квартире

В Карачаево-Черкесии кот, провалившись в бетонную шахту воздуховода многоэтажного дома в поселке Московском, 11 дней провел в заточении. Волонтеры из местного приюта рассказывают: им позвонила женщина, сообщив, что уже 5 дней в доме надрывается от плача кот.

- Мы все на работах и смогли отпроситься и поехать только через день, - сетуют спасители.

Соседи сказали подоспевшим неравнодушным людям, что кот замолк ровно с 4 утра.

-Мы начали поиски. Искать животное даже на звук - задача не простая, а тут - полная тишина...

Добровольцы пытались увидеть несчастного через вентиляции в ванной и кухне в квартирах, но обнаружили нужный проем на чердаке. Кот смог поприветствовать своих спасителей только одним слабым звуком.

- Бедный кот упал с чердака и пролетел до выступа из доски до 6-го этажа! Это 11 метров! – ужасаются волонтеры.

Коту спустили воду и еду, тем временем, решая, как спасти животное. Отверстие было слишком узким, ловушки не работали, а жильцы дома поначалу наотрез отказались сверлить дыру в стене своих квартир. Но, как оказалось, это был единственный работающий вариант. Хозяйка нужной квартиры Ольга позволила человеку с оборудованием просверлить дыру в ее кухне. Но кот так вжался в пол ниши, что его невозможно было сдвинуть с места. Пришлось сверлить еще.

-Мы очень боялись просверлить кота.

Следующие звуки перфоратора соседи слушали далеко под ночь. Кота освободили спустя 11 дней заточения. Его окрестили Дунканом, как героя телесериала «Горец», персонаж которого оказался бессмертным. Спасенный оказался очень красивым котом, которому теперь нужны хозяева. Позвонить по поводу Дункана можно по номеру: 8 909 494 10 59.

Волонтеры из группы «Право на жизнь» очень просят поучаствовать в сборе на ремонт кухни хозяйки квартиры.

- Мы разрушили кухню Ольге, оставили ее без воды на кухни, без стиральной машины, пришлось отсоединить ее, чтобы отодвинуть мойку.

Сумма к сбору за ремонт кухни 2000 рублей . Реквизиты для благотворительной помощи: Карта Сбербанк: 4817760149837332 (Оксана Павловна М) с пометкой ''Ремонт";

Голодный номер: 8 909 494 10 59.