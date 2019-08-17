Отец встал на пути едущего автомобиля: в Дагестане УАЗ с ребенком внутри рухнул со склона

В рухнувшем со склона УАЗе в Дагестане погиб 11-летний ребенок.

17 августа вечером около 18:00 мск в Чародинском районе, поблизости от села Гочоб, сорвалась машина. В опрокинутом автомобиле находился мальчик. Ребенок погиб, а мужчина получил серьезные травмы.

Как сообщают в пресс-службе Главного Управления Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, хозяин автомобиля поставил его на ручной тормоз. В это время он занимался ремонтом двигателя, а сын сидел в УАЗике «Буханка».

В какой-то момент мальчик отпустил ручной тормоз, в результате чего машина покатилась. Испуганный отец предпринял попытку остановить УАЗ. Он встал на пути движущегося с ребенком транспорта, но безрезультатно. Автомобиль сорвался вниз, где встретил препятствие в виде камня и перевернулся.

Несовершеннолетний получил травмы несовместимые с жизнью, а мужчину отправили в районную больницу с тяжелыми повреждениями.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Сообщается, что будет принято процессуальное решение.