2019-08-17T22:23:30+03:00
Происшествия

Отец встал на пути едущего автомобиля: в Дагестане УАЗ с ребенком внутри рухнул со склона

Мальчик снял машину с ручника, и она покатилась
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ГУ МВД по ДагестануФото: ГУ МВД по Дагестану
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В рухнувшем со склона УАЗе в Дагестане погиб 11-летний ребенок.

17 августа вечером около 18:00 мск в Чародинском районе, поблизости от села Гочоб, сорвалась машина. В опрокинутом автомобиле находился мальчик. Ребенок погиб, а мужчина получил серьезные травмы.

Как сообщают в пресс-службе Главного Управления Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, хозяин автомобиля поставил его на ручной тормоз. В это время он занимался ремонтом двигателя, а сын сидел в УАЗике «Буханка».

В какой-то момент мальчик отпустил ручной тормоз, в результате чего машина покатилась. Испуганный отец предпринял попытку остановить УАЗ. Он встал на пути движущегося с ребенком транспорта, но безрезультатно. Автомобиль сорвался вниз, где встретил препятствие в виде камня и перевернулся.

Несовершеннолетний получил травмы несовместимые с жизнью, а мужчину отправили в районную больницу с тяжелыми повреждениями.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Сообщается, что будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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