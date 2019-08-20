В страшной аварии в Карачаево-Черкесии погибли мать и два малолетних ребенка
В понедельник вечером в городе Усть-Джегута произошло жуткое ДТП с участием "ВАЗ-21099" и BMW-530. В аварии погибли три человека, двое из которых были детьми. Старшему ребенку в этом году исполнилось бы два, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
Согласно сообщению, 30-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая на основную дорогу, не пропустил BMW.
- В результате ДТП пассажиры «девяносто девятки», 25-летняя жительница а. Эльтаркач, и двое ее малолетних детей 2017 и 2018 года рождения скончались от полученных телесных повреждений, - сказано в сообщении.
От машины ничего не осталось
Главу семьи госпитализировали в больницу. Водитель немецкого автомобиля был трезв. Для экспертизы сотрудники полиции забрали искореженную машину.
Как отмечают сотрудники МВД, в этот же момент произошло другое ДТП с участием патрульной машины и BMW. Сотрудник ДПС регулировали движение в обход места аварии с погибшими. Пьяный водитель иномарки влетел в машину сотрудников правоохранительных органов. Против него составили административный протокол по 12.8 статье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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