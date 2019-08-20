2019-08-20T16:09:59+03:00
Происшествия

В страшной аварии в Карачаево-Черкесии погибли мать и два малолетних ребенка

Отец семьи остался жив
Антон ШАПОВАЛОВ
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В страшной аварии в Карачаево-Черкесии погибли мать и два малолетних ребенкаВ страшной аварии в Карачаево-Черкесии погибли мать и два малолетних ребенка
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В понедельник вечером в городе Усть-Джегута произошло жуткое ДТП с участием "ВАЗ-21099" и BMW-530. В аварии погибли три человека, двое из которых были детьми. Старшему ребенку в этом году исполнилось бы два, сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Согласно сообщению, 30-летний водитель отечественной легковушки, поворачивая на основную дорогу, не пропустил BMW.

- В результате ДТП пассажиры «девяносто девятки», 25-летняя жительница а. Эльтаркач, и двое ее малолетних детей 2017 и 2018 года рождения скончались от полученных телесных повреждений, - сказано в сообщении.

От машины ничего не осталось

От машины ничего не осталось

Главу семьи госпитализировали в больницу. Водитель немецкого автомобиля был трезв. Для экспертизы сотрудники полиции забрали искореженную машину.

Как отмечают сотрудники МВД, в этот же момент произошло другое ДТП с участием патрульной машины и BMW. Сотрудник ДПС регулировали движение в обход места аварии с погибшими. Пьяный водитель иномарки влетел в машину сотрудников правоохранительных органов. Против него составили административный протокол по 12.8 статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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