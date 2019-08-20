2019-08-20T18:58:47+03:00
Происшествия

«Вытаскивал из водоворота и неумолимо тонул»: полицейский попал в реанимацию, спасая ребёнка

Мальчик остался жив, а его спасителя выходили медики [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Старший сержант Карпенко спас 11-летнего мальчика из водоворота на горной реке. Фото: Архив «КП» / пресс-служба ГУ МВД по КЧРСтарший сержант Карпенко спас 11-летнего мальчика из водоворота на горной реке. Фото: Архив «КП» / пресс-служба ГУ МВД по КЧР
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Горная река рычит на перекатах, скалятся воронки водоворотов. Чуть ближе небольшой импровизированный пляжик — лента песка и гальки в двадцать метров у берега, где помельче. В остальных местах — валуны и острые скалы горной Карачаево-Черкесии. Сюда к Большому Зеленчуку приезжают отдыхать жители станицы Исправной. Пару недель назад именно здесь чуть не произошла трагедия.

Редкий выходной старший сержант Артём Карпенко решил провести у воды. Пригласил товарища с семьёй и поехали на Зеленчук. Оказалось, что на маленький пляжик претендуют не они одни — рядом примостилась ещё одна семья. Но место хватило для всех. Пока друзья нежились в тенёчке, полицейский решил искупаться.

— Когда я уже выходил из воды, увидел мальца, который решил помыть шлёпанцы. Выронил один и за ним побежал. Через пару секунд он уже был под водой — забежал на опасное место и течение стало уносить. В ту же секунду прыгнул за ним. Я его выталкивал, но там водоворот такой. Я пытался, тащил, но не мог справиться с водой. Неумолимо тонул и выталкивал его наверх, — рассказал «КП - Северный Кавказ» Артём Карпенко.

Артём Карпенко рассказывает о спасении ребёнка из водоворота на горной реке.Видео: пресс-служба ГУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Страшную сцену борьбы за жизнь увидел сын друга полицейского. Самого Артёма уже не было видно — только руки и одиннадцатилетнего мальчика на поверхности. Ребёнок бросился к взрослым.

— Когда они подплыли, я потерял все силы. Наглотался, было тяжело. Они его забрали и вытащили, а я понял, что плыть не могу и просто лёг на воду — единственное спасение, — вспоминает полицейский.

Когда приехали врачи — ахнули. Героя вместе с одиннадцатилетним Октобаем Поруджевым тут же забрали в больницу. Ребёнок отделался сравнительно легко, а вот полицейский был в крайне тяжёлом состоянии— нечеловеческая нагрузка, истощение и литры проглоченной воды дали о себе знать.

— В настоящее время здоровью Артема Карпенко ничего не угрожает, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Карачаево-Черкесской Республике. — Родственники спасенного мальчика выражают благодарность отважному полицейскому и просят наградить его. К этой просьбе прислушалось руководство регионального управления МВД. Старшего сержанта полиции Артема Карпенко наградят ведомственной медалью «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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