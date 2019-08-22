2019-08-22T18:21:46+03:00
Происшествия

«Отец, я ухожу к бабушке»: в Кабардино-Балкарии покончил с собой взрывотехник ОМОНа

Молодой человек, видимо, и сообщил в полицию о своей кончине
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Кабардино-Балкарии покончил с собой взрывотехник ОМОНаВ Кабардино-Балкарии покончил с собой взрывотехник ОМОНаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В восемь утра 19 августа в дежурную часть полиции позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что некий молодой человек сидит и говорит о каком-то взрыве. Все происходило в селе Октябрьском Майского района Кабардино-Балкарии, передал «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах.

Мужчина, говоривший о взрыве, сидел в беседке возле недостроенного моста. Кроме этого, он предупреждал, что от взрыва погибнет, как минимум, один человек.

Куда делся сообщавший о таинственном человеке — не известно, но когда сотрудники приехали в село в указанное место, они нашли труп одного мужчины, который подорвался.

Погибшим оказался молодой, но опытный взрывотехник ОМОНа, прапорщик по имени Амур. В органах он работал с 20 лет, в этом же году ему исполнилось бы только 27. По всей видимости, именно погибший заранее сообщил о своей кончине коллегам.

Чтобы подорвать себя, молодой человек выехал за 40 километров от своего дома. В Нальчике, где он родился и рос, оперативники провели обыск. В его спальне они нашли прощальную записку:

- Отец, мать, простите за все. Я вас люблю. Ухожу к бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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