«Отец, я ухожу к бабушке»: в Кабардино-Балкарии покончил с собой взрывотехник ОМОНа

В восемь утра 19 августа в дежурную часть полиции позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что некий молодой человек сидит и говорит о каком-то взрыве. Все происходило в селе Октябрьском Майского района Кабардино-Балкарии, передал «КП-Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах.

Мужчина, говоривший о взрыве, сидел в беседке возле недостроенного моста. Кроме этого, он предупреждал, что от взрыва погибнет, как минимум, один человек.

Куда делся сообщавший о таинственном человеке — не известно, но когда сотрудники приехали в село в указанное место, они нашли труп одного мужчины, который подорвался.

Погибшим оказался молодой, но опытный взрывотехник ОМОНа, прапорщик по имени Амур. В органах он работал с 20 лет, в этом же году ему исполнилось бы только 27. По всей видимости, именно погибший заранее сообщил о своей кончине коллегам.

Чтобы подорвать себя, молодой человек выехал за 40 километров от своего дома. В Нальчике, где он родился и рос, оперативники провели обыск. В его спальне они нашли прощальную записку:

- Отец, мать, простите за все. Я вас люблю. Ухожу к бабушке.