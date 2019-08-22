Чудовищный взрыв на автозаправке в Чечне попал на видео

В Чечне автозаправка загорелась и взлетела на воздух. Инцидент произошёл в селе Серноводское Сунженского района. По предварительной информации пострадавших нет.

— В 10:10 в экстренный центр поступило сообщение о том, что на окраине села Серноводское загорелась автозаправка. На место выехали 19 человек личного состава на 4 автомобилях, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Чеченской Республике.

На тот момент пострадавших не было. Однако чуть позже на глазах пожарных и зевак АЗС взорвалась. Видео инцидента тут же разлетелось по соцсетям. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.