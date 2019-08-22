ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: Прогноз на матч 7 тура чемпионата России по футболу

«Терек» - команда стабильная, но непредсказуемая. Увезти ничью из Питера? Легко. Разгромно проиграть «Уралу»? Бывает. По какому же сценарию пойдет игра с ЦСКА в 7 туре чемпионата России по футболу?

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА - АХМАТ 25 АВГУСТА 2019

Соперники встречались между собой 25 раз. 18 раз победу одерживали армейцы, трижды команды расходились миром, четыре раза сильнее оказывались грозненцы. Лучше им удавались домашние матчи, но один раз чеченский клуб обыграл красно-синих на их поле. Эксперты считают, что повторение этого сценария маловероятно.

Уровень ЦСКА объективно выше, даже с учетом выбывших на длительный срок полузащитника Алана Дзагоева (он проходит реабилитацию после операции на крестообразных связках колена) и защитника Георгия Щенникова, сломавшего лодыжку на тренировке. Из-за травмы под вопросом также было участие во встрече ирландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Но за несколько дней до матча с «Ахматом» он уже занимался в общей группе.

Гости подходят к очередному туру без потерь, но не с самыми лучшими показателями. В предыдущих играх грозненцы трижды уступили, два раза выиграли и один раз сыграли вничью, забили 4 мяча, пропустили 8 и с 7 очками расположились на 11 строчке турнирной таблице. У армейцев на одну победу больше, по пять забитых и пропущенных мячей и шестое место с 10 очками. Два тура подряд ЦСКА теряет очки (ничья с «Сочи» и поражение от «Спартака»), поэтому у красно-синих будет дополнительный стимул побеждать. Вряд ли это будет сделано с крупным счетом: 1:0 - самый популярный результат во встречах ЦСКА и «Ахмата». Хотя были и матчи, в которых зрители видели по пять, и даже по шесть голов. Так что прогноз эспертов - победа красно-синих с минимальных преимуществом (1.53). Коэффициент на победу грозненцев - 6.70, на ничью - 4.00.

Кстати, сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - «Ахмат» 25 августа 2019.

7-й тур. ЦСКА - «Ахмат»

Стадион «Арена ЦСКА».

25 августа 2019 года, воскресенье. Начало встречи в 16:30.

Главный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный арбитр - Антон Фролов (Москва).