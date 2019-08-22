2019-08-23T11:08:10+03:00
Спорт

ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: Прогноз на матч 7 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 7 тура чемпионата России по футболу ЦСКА - Ахмат. Встреча начнется 25 августа 2019 года в 16:30 на Арене ЦСКА
Иван НЕТРЕБКО
Поделиться:
Матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019 станет 26-й встречей между этими командами. Фото: pfc-cska.comМатч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019 станет 26-й встречей между этими командами. Фото: pfc-cska.com
Изменить размер текста:

«Терек» - команда стабильная, но непредсказуемая. Увезти ничью из Питера? Легко. Разгромно проиграть «Уралу»? Бывает. По какому же сценарию пойдет игра с ЦСКА в 7 туре чемпионата России по футболу?

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА - АХМАТ 25 АВГУСТА 2019

Соперники встречались между собой 25 раз. 18 раз победу одерживали армейцы, трижды команды расходились миром, четыре раза сильнее оказывались грозненцы. Лучше им удавались домашние матчи, но один раз чеченский клуб обыграл красно-синих на их поле. Эксперты считают, что повторение этого сценария маловероятно.

Уровень ЦСКА объективно выше, даже с учетом выбывших на длительный срок полузащитника Алана Дзагоева (он проходит реабилитацию после операции на крестообразных связках колена) и защитника Георгия Щенникова, сломавшего лодыжку на тренировке. Из-за травмы под вопросом также было участие во встрече ирландского полузащитника Арнора Сигурдссона. Но за несколько дней до матча с «Ахматом» он уже занимался в общей группе.

Гости подходят к очередному туру без потерь, но не с самыми лучшими показателями. В предыдущих играх грозненцы трижды уступили, два раза выиграли и один раз сыграли вничью, забили 4 мяча, пропустили 8 и с 7 очками расположились на 11 строчке турнирной таблице. У армейцев на одну победу больше, по пять забитых и пропущенных мячей и шестое место с 10 очками. Два тура подряд ЦСКА теряет очки (ничья с «Сочи» и поражение от «Спартака»), поэтому у красно-синих будет дополнительный стимул побеждать. Вряд ли это будет сделано с крупным счетом: 1:0 - самый популярный результат во встречах ЦСКА и «Ахмата». Хотя были и матчи, в которых зрители видели по пять, и даже по шесть голов. Так что прогноз эспертов - победа красно-синих с минимальных преимуществом (1.53). Коэффициент на победу грозненцев - 6.70, на ничью - 4.00.

Кстати, сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА - «Ахмат» 25 августа 2019.

7-й тур. ЦСКА - «Ахмат»

Стадион «Арена ЦСКА».

25 августа 2019 года, воскресенье. Начало встречи в 16:30.

Главный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты - Валерий Данченко (Уфа), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный арбитр - Антон Фролов (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Брага - Спартак 22 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Футбол, матч Брага - Спартак 22 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Новости 24
«Бурановские бабушки» приедут на Ставрополье
Первый памп-трек откроют на КМВ
Ставропольцев просят помочь в оценке финансовой грамотности населения
На Ставрополье 10 лет получил убийца, мстивший за братишку
Константин Боков вступил в должность председателя Ставропольского краевого суда
Появились кадры цистерны, выброшенной взрывом во время пожара в Чечне
На Ставрополье водитель получил жуткие травмы, врезавшись в трактор
4 пассажиров легковушки увезли на скорой после ДТП в Ставрополе
Главой минспорта Северной Осетии стал олимпийский чемпион
Следы обряда жертвоприношения нашли в КБР
Уроженца Ингушетии задержали с Калашниковым, сотней пуль к нему и балаклавой - видео
«Хотела кису — получишь срок»: за кражу кошки возбудили уголовное дело против жительницы КЧР
Политолог: «Непарламентские партии рассчитывают на обратную связь с губернатором»
"Конкуренции, кроме трех человек, нет": "Синтоловый качок" назвал звезд, популярнее него
МИД опубликовал видео с танцующей лезгинку Марией Захаровой
«За гранью»: ставрополец представит свой проект в Крыму
Мария Захарова танцует лезгинку на «Машуке»
«Отдам босоножки 36 размера за маленькую шоколадку»: в соцсетях люди вернулись к натуральному обмену
Врио главы Ингушетии принял шестое добровольное увольнение чиновника
Видео: в зрелищном флешмобе ко Дню флага поучаствовал Ставрополь
Поиски пропавшего в горах Северного Кавказа редкого хищника прекращены
Отделения организации «Дети войны» открылись в 3 районах Ставрополя
В Кисловодске машину изменника расписала обозленная женщина
На Ставрополье стали меньше делать машин, больше — лекарств
Нурмагомедов заработает рекордные деньги на поединке с Дастином Порье
На Ставрополье торговец оформил женщине покупку на 126 тысяч рублей
Жалобу на рекламу презервативов подала в ФАС филолог-феминистка из Ставрополя
Видео: дагестанский кавээнщик предлагает актеру Джейсону Стэтхэму побыть собакой
Появилось видео взрыва на автозаправке в Чечне