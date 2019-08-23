«Не верил, но получилось!»: дагестанский чиновник рассказал, как стал пенсионером в 28 лет

В 2018 году начальник почтового отделения в дагестанском селе Кулецма Муслим М. постирал вещи вместе с паспортом. Новый выдали через 20 дней. Открыв документ, 28-летний служащий увидел, что постарел на 34 года. В дате рождения вместо 1988-го стоял 1954-й.

И тут Муслима осенило: раз он старик по паспорту, то почему не обзавестись «трудовой биографией» и не подать на пенсию досрочно.

- Купил трудовую книжку через знакомых, ну, вы понимаете, как это бывает, - откровенничает Муслим.

В новенькой трудовой стояла запись: начал работать в колхозе в 1985 — за четыре года до своего рождения.

- 11 лет стаж работы кем-то, типа водителя, - продолжает Муслим.

Муслим недолго служил по контрактуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

С паспортом и трудовой он пришел в районное отделение Пенсионного фонда. Там на крепкого молодого 62-летнего мужчину посмотрели с подозрением.

- Сомневалась, конечно, но пришлось принять документы, - вспоминает чиновник (сейчас Муслим — замглавы села Кулецма) реакцию сотрудницы Пенсионного фонда. - Мне потом в прокуратуре объяснили, что если у нее были сомнения, обязана была уведомить органы.

На следующий месяц Муслим получил первую пенсию — 9 тысяч рублей.

- Если честно, не верил до конца, но получилось! Даже структуры и органы удивлялись, как у меня это вышло. Говорили, что люди, которые реально болеют, не могут оформить пенсию, а ты смог! - все еще поражается наш собеседник.

За полтора года Муслим получил 155 тысяч рублей. Говорит, деньги не тратил, так как знал, что рано или поздно обман станет известен:

- Первоначально не думал, а потом понял, что это нехорошо, что надо вернуть, но долго не решался.

Наконец в июле 2019 года Муслим пошел «сдаваться» в Пенсионный фонд, покаялся и вернул все до копейки.

В социальных сетях Муслим уже давно не появлялсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я давно все вернул, признался, что еще нужно? Вопрос закрыт, - недоумевает чиновник, на которого завели уголовное дело по трем статьям УК - «мошенничество», «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог». Но Муслим уверен: его не посадят, дадут условно или штраф. За своего зама готов поручиться и глава села Кулецма.

- Он добросовестный, отличный и успешный работник. Каждый человек ошибается хотя бы раз в жизни. И он это признал, вернул деньги государству, - говорит глава села Мухаммад Магомедов.