17-летняя девочка зарезала свою пожилую мать и старшую сестру в Чечне

В станице Гребенской Шелковского района Чечни произошла страшная трагедия. Ночью 17-летняя девочка по имени Линда зарезала свою 27-летнюю старшую сестру и 53-летнюю мать. Об этом сказано в отчете правоохранительных органов.

Убитых обнаружил отец семейства, который ночевал в соседнем домике и не слышал, какой ужас происходил в соседнем здании. Он же и вызвал полицию, когда утром все увидел.

- Около трех часов ночи девочка 2002 года рождения нанесла ножевые ранения своей матери 1966 года рождения и сестре 1992 года рождения. Женщины скончались на месте, - сказано в отчете.

В сумме девушка оставила на теле жертв 26 ножевых ран. Свою сестру она ударила 15 раз по спине, по два раза в грудь и правые ребра, а также по одному разу в предплечье и плечо. Убийца ранил мать в спину, грудь, плечо и предплечье.

- Семья благополучная, на учете врача психиатра и нарколога не состоят, - говорят правоохранители.

Девушку задержали. Для экспертизы с места изъяты предметы, на которые попала кровь. Кроме этого, сотрудники полиции нашли орудие убийства - нож с 20-сантиметровым клинком.