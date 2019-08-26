2019-08-26T14:28:46+03:00
Происшествия

"Убирала не так": 17-летняя чеченка рассказала, за что зарезала сестру и мать

Свое убийство она планировала полгода
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Убирала не так": красавица-чеченка рассказала, за что зарезала сестру и мать"Убирала не так": красавица-чеченка рассказала, за что зарезала сестру и матьФото: Иван ПРОХОРОВ
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Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное против 17-летней девушки по имени Линда. Ее подозревают в жестоком убийстве пожилой матери и старшей сестры, сообщает пресс-служба ведомства.

- По данным следствия, подозреваемая на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения к сестре, - сказано в сообщении Следственного комитета.

Девушке приходилось часто ругаться с сестрой, которая старшее её на десять лет. Как она рассказала следователям, родственница придиралась по всяким мелочам: убиралась не так, готовила плохо. Порой она говорила Линде, что та не родная, жалкий подкидыш.

Тогда девушка затаила обиду на сестру и начала разрабатывать свой план отомщения. На это ей понадобилось полгода, для убийства родственницы Линда даже купила большой нож, лезвие которого достигает 20 сантиметров.

Как призналась девушка, в ту роковую ночь первой она убила свою обидчицу, нанеся 21 удар по разным частям тела. Потом же в дело вмешалась мама, которая пыталась защитить старшую дочь. За это она получила пять ударов ножом. Обе женщины умерли на месте.

Трупы жены и дочки утром нашел отец семейства, который в ту ночь спал в соседнем доме. На допросе мужчина подтвердил, что ссоры между дочками проходили очень часто.

- В отношении 17-летней жительницы станицы Гребенская Шелковского района, совершившей убийство своей матери и старшей сестры, возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ (убийство двух или более лиц), - говорится в сообщении Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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