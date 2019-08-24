Первый этап Гран-при среди юниоров 2019: где смотреть прямую трансляцию показательных выступлений

Во французском Куршевеле завершается Первый этап Гран-при среди юниоров 2019. Через считанные часы зрителей ждет прямая трансяция показательных выступлений. Лучшие среди девушек уже известны. И короткую, и произвольную программу выиграла 13-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева, которую уже называют «следующей версией Алины Загитовой».

Наша звездочка по сумме двух программ набрала 200,71 балла. Ставшая второй Со Ен И из Южной Кореи сильно уступила Валиевой - 191,07. Третьей стала еще одна россиянка Майя Хромых (179,32).

Среди юношей равных не было японцу Юме Кагияме (234,87) - отрыв от второго места, которое занял канадец Алекса Ракич - 34 балла! Третьим стал россиянин Андрей Кутовой (198,06). Другой наш спортсмен Егор Рухин - четвертый (196,31).

Победители среди танцевальных дуэтов станут известны позже. Произвольный танец стартует в 16:25 по мск. После ритм-танца первое место занимает французская пара Луасиа Демужо - Тео Ле Мерсье (63,78). Всего две десятых балла уступают им наши Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. На третьем месте также российский дуэт - Екатерина Каташинская и Александр Васькович (60,89).

Показательные выступления начнутся в 21:25.

Второй этап юниорского Гран-при пройдет с 28 по 31 августа 2019 года в Лэйк Плэсид (США).

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА ГРАН-ПРИ СРЕДИ ЮНИОРОВ 2019