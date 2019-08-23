На пенсию в 30 лет: дагестанский чиновник приписал себе 34 года ради выплат

Когда 29-летний замглавы села Кулецма Левашинского района Дагестана осознал, что до пенсии ему почти столько же, сколько он уже прожил на свете, он решил ускорить этот процесс.

Сначала чиновник получил в местном отделе УФМС паспорт с новой датой рождения - в один момент он «постарел» сразу на 34 года. А потом еще и усердным колхозником стал - купил поддельную трудовую книжку с отметкой, что с 1985 по 1996 год он пахал во всех смыслах этого слова.

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе прокуратуры Левашинского района, с этими документами мужчина в феврале 2018 года отправился в отделение Пенсионного фонда и написал заявление о назначении трудовой пенсии по старости. Удивительно - но никого ничего не смутило. С марта чиновнику стали поступать выплаты. Обман вскрылся только летом 2019 года. К этому моменту «юный» пенсионер успел получить более 155 тысяч рублей.

- В отношении замглавы села возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Сотрудникам пенсионного фонда и миграционной службы придется ответить за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог, - объяснили в Левашинской прокуратуре.

КСТАТИ

По новому законодательству, предусматривающему повышение пенсионного возраста, дагестанский чиновник должен был выйти на пенсию только в 2054 году. Посчитать, в каком году вас ждет заслуженный отдых, можно по ссылке.