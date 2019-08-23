Самый популярный блогер Кавказа напал на людей с молотком

Знаменитый дагестанский блогер Хизри Запиров, более известный как «Хиза» в очередной раз шокировал общественность. На этот раз пранкер снял розыгрыш, который мог стоить случайным прохожим здоровья: молодой человек нападал на людей в лифте с молотком.

При этом никакого злого умысла в действиях парня не было — он просто хотел показать подписчикам забавную реакцию людей на нестандартную и пугающую ситуацию. Вот только задумка обернулась бедой.

Только некоторые из его «жертв», несмотря на испуг, реагировали достаточно спокойно, узнавая, что их разыграли. Другие были готовы буквально убить блогера. Особенно отличилась пара, которая пригрозила Хизри полицией и даже позвонила в правоохранительные органы. Однако конфликт удалось разрешить мирным путём.

Знаменитый дагестанский блогер напал на людей в лифте.

Другой жертвой пранкера стала молодая девушка, которая после розыгрыша схватилась за сердце. Она продолжала вопить и звать на помощь даже когда Хиза признался, что её разыграли. Молодому дагестанцу пришлось утешать девушку. Кроме того, парень получил несколько заслуженных оплеух от смертельно испуганной барышни.

Розыгрыши Запирова вызвали широкий резонанс в социальных сетях. Большинство пользователей считает, что парень выбирает слишком жестокие сценарии шуток. После таких нападений, жертв блогера «может просто хватить сердечный приступ», подчёркивают в соцсетях. При чём это далеко не первый чрезвычайно страшный розыгрыш от Хизы.

Но, кажется, дагестанец не собирается останавливаться. Именно беспринципные и жёсткие шутки позволили Хизри набрать самую большую аудиторию среди блогеров Северного Кавказа — 5,6 миллионов подписчиков. Больше только у легенды UFC Хабиба Нурмагомедова. Ведь именно жестокие пранки показывают своих героев максимально беззащитными.