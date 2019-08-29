2019-08-29T12:27:44+03:00
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты и захватила боевика в Кабардино-Балкарии

Он планировал атаки на силовиков и госструктуры [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Силовикам удалось задержать боевика, планировавшего ряд террористических атак на полицейских и госструктурыСиловикам удалось задержать боевика, планировавшего ряд террористических атак на полицейских и госструктурыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов. Обнаружены подготовленные для их осуществления взрывпакеты и захвачен боевик, готовивший нападения.

— Поступила оперативная информация, сотрудники её отработали. В результате в лесном массиве рядом с сёлами Черная речка и Алтуд Урванского района КБР был обнаружен тайник с двумя готовыми к применению самодельными взрывными устройствами большой мощности, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в ФСБ.

ФСБ предотвратила серию терактов в Кабардино-Балкарии.

Находками занялись сапёры. Понимая, что бомбы слишком опасны, чтобы вывозить их на спецполигон, их обезвредили на месте. Тем временем спецслужбы занялись поисками бомбиста, готовившегося к нападению. В кратчайшие сроки был задержан местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности по статье «терроризм».

В ходе допросов боевик признался, что готовил серию нападений на правоохранителей и другие государственные структуры. Никакой информации о его связях с подпольными бандгруппами и известными террористическими организациями пока нет. Был ли схваченный террористом-одиночкой, или оказался завербован какой-то из группировок, станет известно позже.

ФСБ задержала боевика, планировавшего серию терактов.Видео: пресс-служба ФСБ РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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