В селах Карачаево-Черкесии выдают сертификаты на жилье и сажают яблони

В республике 88 сельских поселений, их развитие станет импульсом для движения вперед всей Карачаево-Черкесии, уверен глава региона Рашид Темрезов. Именно поэтому он еще в конце прошлого декабря объявил о проведении Года села.

Два приоритета

В этом году правительство КЧР работает в двух приоритетных направлениях сразу - реализация национальных проектов и развитие сельских территорий в рамках Года села.

- Не прекращая развивать наши города, мы максимально сконцентрируем наши усилия на трех направлениях - поддержке аграриев, строительстве новой социальной и коммунальной инфраструктуры и создании новых рабочих мест на селе. В эту работу должны включиться все, без исключения, министры и внести отраслевые предложения в сводный план проведения в Карачаево-Черкесии Года села, - подчеркнул Рашид Темрезов на первом же рабочем заседании правительства в январе этого года.

Максимальное внимание в течение года уделялось и будет уделяться программам «Жилье и городская среда», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда». Программы предусматривают строительство и реконструкцию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в том числе в сельских поселениях, благоустройство парковых зон и ряд других изменений к лучшему.

Вода, газ, ФАПы - по плану

Все основные ведомства подключились к составлению плана работ в рамках Года села, вносили свои предложения, учитывалось и мнение жителей республики. В результате получился целый комплекс, охватывающий все стороны жизни села - от культурных и спортивных праздников до важных событий в социально-экономической сфере.

Руководство республики поставило задачу, чтобы в реализации намеченного участвовали органы власти, подведомственные организации и учреждения, а также сами жители.

Часть проектов реализуется по сводному плану Года села, другая - по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», на которую из федерального и республиканского бюджетов будет направлено в общей сложности более 345 млн рублей.

В течение года будет завершено строительство ФАПа в ауле Карт-Джурт Карачаевского района, которое началось еще в прошлом году, на это уже выделено 3,9 млн рублей. Еще один ФАП появится в ауле Жако Хабезского района, стоимость работ - 3,4 млн рублей. Будет введен в строй ряд открытых многофункциональных спортплощадок, например, в станице Кардоникской Зеленчукского района откроют новенькую площадка для спорта в 1000 кв. м.

Был намечен план работ по улучшению водоснабжения, очистке воды и реконструкции теплосетевого комплекса. В течение года будет введено в действие 5,51 км уличных газовых сетей в селе Маруха, станицах Исправная и Преградная, ауле Джегута. В 10 населенных пунктах построят почти 9 км локальных водопроводных сетей. На газификацию и водоснабжение в бюджете республики запланировано 13 млн рублей.

В 2019 году в республике ведется строительство и реконструкция 9 Домов культуры в аулах Бесленей, Койдан, Эльбурган, Каменомост, Учкекен, Курджиново, Адиль-Халк, в селе Счастливом и в станице Сторожевой, на это выделено 198 млн рублей. За последнее время в республике введено в строй более 20 Домов культуры, в том числе 4 открыты уже в этом году.

В прошлом году, отмечают в правительстве КЧР, уже удалось ввести в действие множество объектов. Приняла детей новая общеобразовательная школа на 264 учебных места в Холоднородниковском, открылся ФАП в Кызыл-Кале, введена многофункциональная спортивная площадка в ауле Кубина. К газовым сетям добавились 4,8 км, к водопроводным - 9,15 км.

Работаешь на селе - получай сертификат

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в прошлом году жилищные условия улучшили 28 семей, в нынешнем, по поручению главы Карачаево-Черкесии, - почти в 4 раза больше. 108 семей, проживающих на селе, в том числе молодые семьи и специалисты, получат новое жилье, общей площадью около 8 тыс. кв. м. Сертификаты на выделение субсидий на приобретение или строительство жилья выдаются в разных районах республики, вручает их лично глава КЧР Рашид Темрезов.

Рашид Темрезов вручает жилищные сертификаты селянам. Фото: сайт главы КЧР.

Глава республики уверен, задача правительства поддерживать грамотных специалистов в области образования, медицины, социальной сферы и АПК, которые работают в сельской местности.

Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специалистам предоставляются за счет средств федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесии. Выплату по сертификату можно использовать на приобретение или на строительство жилья в сельской местности. Если дом начали строить до получения субсидии, ее можно будет потратить на завершение строительных работ.

Где живут лучшие косари

Фестиваль «Дары Кавказа» и праздник айрана на Медовых водопадах дадут возможность жителям села заработать на продаже товаров народного промысла и продуктов с личных подворий. Конкурс сельских домов культуры, а также детских рисунков и рефератов привлекут внимание к талантам, живущим на селе.

День косарей прошел на полях Зеленчукского района республики. Фото: сайт главы КЧР.

Спортивные праздники и состязания, в том числе по традиционным для Карачаево-Черкесии видам спорта, помогут растить сельскую молодежь сильной, здоровой, целеустремленной. Минтуризма, минспорта, минкульт, минобр и минсельхоз наполнили план проведения Года села самыми разнообразными мероприятиями. День ветврача, День стригалей или, как недавно прошедший, День косарей помогут привлечь внимание к сельским профессиям, что тоже важно.

День косарей прошел на полях Зеленчукского района, 17 участников собрались с разных районов республики, а болельщики азартно их поддерживали. Судьи учитывали не только скорость, с которой участок был выкошен, но и качество самого покоса.

В результате серьезного испытания победил представитель хозяев праздника - Салис Дотдаев из аула Кызыл-Октябрь. А впереди у сельчан еще День работника сельского хозяйства и осенняя ярмарка «Праздник урожая» - там и лучших отметят, кто в этом году отличился, и порадуются все вместе успехам.

С яблок начнется возрождение

За годы реализации программ поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в республике создано 1100 новых рабочих мест. На Год села запланировано создание более сотни новых рабочих мест, в частности за счет предоставления грантов на развитие ферм и создание сельхозпотребкооперативов.

В республике успешно реализуется программа по развитию яблоневых мини-садов. Фото: сайт главы КЧР.

Свою лепту в трудоустройство жителей внесет и республиканская программа по выращиванию мини-садов интенсивного типа на сельских подворьях. Пока она действует в одном - пилотном - Урупском районе.

Для 50 владельцев мини-садов интенсивного типа из бюджета Карачаево-Черкесии была оказана поддержка в размере 20 млн рублей. У людей в отдаленных селах появилась возможность работать на своей земле. Теперь у каждого из участников на 10 сотках растут более двухсот яблонь. Людей обеспечили качественными саженцами, помогли наладить капельное орошение.

Уже на следующий год деревья начнут плодоносить, с каждого предполагается получить свыше 10 кг яблок.

- Я считаю, что это прекрасный результат нашей совместной работы, - отметил Рашид Темрезов во время рабочей поездки по Урупскому району. - Программа хорошая и ее мы будем тиражировать и на другие районы республики. В результате мы получаем колоссальный результат - возрождение садоводства, что позволит полностью покрыть потребность региона в яблоках и даже наладить поставки в другие регионы страны. Это, безусловно, вдохнет жизнь в отдаленные населенные пункты района, у людей появляются собственные источники дохода; открываются новые рабочие места. Возрождается садоводство - возрождается село!