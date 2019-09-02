Сногсшибательная красота: девушка-боксер из Северной Осетии покоряет Европу

"Сногсшибательная", - говорят о прелестных девушках с цепляющей глаз внешностью. В случае с красоткой Орнеллой Хетеевой из Северной Осетии выражение звучит в том числе буквально. Хорошенькая 21-летняя Орнелла - блестящий боксер, под чьим ударом соперницы теряют зубы.

Выступает Орнелла в весовой категории 64 килограммаФото: Евгения СОКОРЕВА

В августе от имени боксерского клуба "ДОССАФ" спортсменка отправилась покорять Европу. И после серии изнурительных победоносных боев накануне в Мадриде взяла "бронзу". Хотя почти весь бой уверено вела к нокауту испанку Франчески Амаги и, казалось, из ринга выйдет полуфиналистом.

- Хетеева доминировала на протяжении всего боя. Однако, необоснованное предупреждение, вынесенное рефери во втором раунде россиянке решило ход поединка, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства спорта Северной Осетии. - По итогам трёх раундов боковые судьи отдали победу со счётом 3:1 итальянке. Один из судей дал ничейный результат.

На этом останавливаться юная красотка не собирается. В прошлом году стала чемпионкой мира по боксу среди студентов в Элисте, в 2015 - второй в весовой категории до 57 кг на всероссийских соревнованиях юниоров в Башкирии. Все победы еще впереди.

Бокс, говорят, не красит женщин. Но только взгляните какая Орнелла в обычной жизни без перчаток и капы:

И кто мог бы подумать, что один ее хук сбивает с ногФото: Евгения СОКОРЕВА

Неудивительно поэтому, что ее аккаунт в Instagram насчитывает почти 15 тысяч подписчиков. Ведь кроме постов о жизни в спортзале, девушка радует фанатов яркими фото "девчачьих" будней.